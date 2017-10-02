Рики Ламберт завершил игровую карьеру
Бывший нападающий сборной Англии Рики Ламберт объявил о завершении игровой карьеры.
Лишь на днях в прессе появились слухи, что экс-игрок "Саутгемптона", "Ливерпуля" и "Вест Бромвича" заинтересовал "Кристал Пэлас" и может вернуться в Премьер-Лигу.
Однако Рики решил по-своему, повесив бутсы на гвоздь. Тем самым 35-летний Ламберт поставил точку в своей насыщенной карьере, за которую он провел 701 матч на профессиональном уровне и забил 241 гол за девять клубов в четырех дивизионах.
Также Ламберт успел отметиться в сборной Англии, за которую он сыграл 11 матчей и забил три гола, поучаствовав в Чемпионате Мира 2014 года.
"Я чувствую, что мне повезло так долго оставаться в футболе. На протяжении моей карьеры у меня бывали взлеты и падения, но мне довелось представлять клубы вроде "Саутгемптона" и "Ливерпуля" и играть за свою страну на Чемпионате Мира, о чем я даже не мог и мечтать", — сообщил Ламберт.
02.10.2017 15:00
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Когда узнал об интересе Кристал Пэласа.
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Не знаю кто это, но удачи ему в жизни после футбола.
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завершил карьеру когда перешёл в лфк
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загубил карьеру переходом в лфк
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