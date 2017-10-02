Рики Ламберт завершил игровую карьеру

Рики Ламберт Бывший нападающий сборной Англии Рики Ламберт объявил о завершении игровой карьеры.

Лишь на днях в прессе появились слухи, что экс-игрок "Саутгемптона", "Ливерпуля" и "Вест Бромвича" заинтересовал "Кристал Пэлас" и может вернуться в Премьер-Лигу.

Однако Рики решил по-своему, повесив бутсы на гвоздь. Тем самым 35-летний Ламберт поставил точку в своей насыщенной карьере, за которую он провел 701 матч на профессиональном уровне и забил 241 гол за девять клубов в четырех дивизионах.

Также Ламберт успел отметиться в сборной Англии, за которую он сыграл 11 матчей и забил три гола, поучаствовав в Чемпионате Мира 2014 года.

"Я чувствую, что мне повезло так долго оставаться в футболе. На протяжении моей карьеры у меня бывали взлеты и падения, но мне довелось представлять клубы вроде "Саутгемптона" и "Ливерпуля" и играть за свою страну на Чемпионате Мира, о чем я даже не мог и мечтать", — сообщил Ламберт.



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Автор mihajlo   

Дата 02.10.2017 15:00

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Последние комментарии:




  1. budun 02.10.2017 15:20 # budun
    Когда узнал об интересе Кристал Пэласа.

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  2. mr-ololo 02.10.2017 15:14 # mr-ololo
    Не знаю кто это, но удачи ему в жизни после футбола.

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  3. psycho1 02.10.2017 15:11 # psycho1
    завершил карьеру когда перешёл в лфк

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  4. farot 02.10.2017 15:08 # farot
    загубил карьеру переходом в лфк

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