Гвардиола не собирается тренировать сборную Англии

Пеп Гвардиола Рулевой "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола заявил, что не собирается тренировать сборную Англии, во главе которой должен стоять местный специалист.

Перед субботним визитом к "Челси" Пеп рассказал, что представляет себя в международном футболе и даже мечтает возглавить сборную Испании, с которой в бытность игроком побеждал на Олимпийских Играх.

Когда речь зашла о назначении в сборную Англии, Гвардиола мигом исключил свою кандидатуру. Пеп считает, что команду "трех львов" должен обязательно тренировать местный специалист.

"Нет, это исключено. Я считаю, что сборную Англии должен тренировать английский специалист. И точно так же сборную Бразилии должен тренировать бразильский специалист", - цитирует Гвардиолу The Independent.

Отметим, что главный антагонист Пепа Жозе Моуриньо представляет себя в этой роли. Несколько лет назад португалец намекнул, что мечтает поработать со сборной Англии.




Метки Гвардиола, Манчестер Сити, сборная Англии

Автор foxmcfc   

Дата 02.10.2017 14:00

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Последние комментарии:




  1. kowevoy 02.10.2017 14:55 # kowevoy
    После высказыванийсвоего мнения о Каталонии этот пост ему никто не даст

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  2. infamous 02.10.2017 14:52 # infamous
    Этому физруку надо натурализовать Месси, Иньеста, Суарес и Пике. Потом он возглавит сборную Англию

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  3. mporio 02.10.2017 14:45 # mporio
    Потому что туда нельзя купить топов

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  4. guardian95 02.10.2017 14:05 # guardian95
    круто че

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