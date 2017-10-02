Гвардиола не собирается тренировать сборную Англии
Рулевой "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола заявил, что не собирается тренировать сборную Англии, во главе которой должен стоять местный специалист.
Перед субботним визитом к "Челси" Пеп рассказал, что представляет себя в международном футболе и даже мечтает возглавить сборную Испании, с которой в бытность игроком побеждал на Олимпийских Играх.
Когда речь зашла о назначении в сборную Англии, Гвардиола мигом исключил свою кандидатуру. Пеп считает, что команду "трех львов" должен обязательно тренировать местный специалист.
"Нет, это исключено. Я считаю, что сборную Англии должен тренировать английский специалист. И точно так же сборную Бразилии должен тренировать бразильский специалист", - цитирует Гвардиолу The Independent.
Отметим, что главный антагонист Пепа Жозе Моуриньо представляет себя в этой роли. Несколько лет назад португалец намекнул, что мечтает поработать со сборной Англии.
02.10.2017 14:00
Просмотров: 491
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
После высказыванийсвоего мнения о Каталонии этот пост ему никто не даст
(ответить)
Этому физруку надо натурализовать Месси, Иньеста, Суарес и Пике. Потом он возглавит сборную Англию
(ответить)
Потому что туда нельзя купить топов
(ответить)
круто че
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий