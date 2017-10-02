"Ювентус" не планирует возвращаться за Джаном в январе
Исполнительный директор "Ювентуса" Беппе Маротта подтвердил, что его клуб пытался купить полузащитника "Ливерпуля" Эмре Джана минувшим летом, но в январе не вернется с новым предложением.
Джан, приобретенный летом 2014 у "Байера" всего за 9.75 миллионов фунтов, уже вступил в заключительный год по своему контракту и никак не соглашается на новую сделку — предположительно из-за нежелания "красных" включать в нее пункт об отступных.
И хотя переговоры "Ливерпуля" и 23-летнего игрока сборной Германии по-прежнему находятся в тупике, Маротта не ожидает, что Эмре, которого чемпионы Серии А безуспешно пытались купить летом, будет выставлен на трансфер.
"Мы не собираемся совершать больших приобретений в январе. Наша команда отлично укомплектована, а некоторые очень интересные полузащитники вроде Бентакура уже начали проявлять свои качества".
"Мы верим в эту команду и этих парней. Что касается Эмре Джана, то я не думаю, что "Ливерпуль" продаст его в январе. Мы сделали предложение насчет него летом, но "Ливерпуль" отказался его продать, поэтому я не думаю, что они изменят свое мнение посреди сезона", — сообщил Маротта Premium Sport.
02.10.2017 13:00
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Это дно в ЛФК на банке сидит, что с ним будет в Юве.
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Вот и славно, может турок и сподобится на контракт.
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Заголовки вообще когда нибудь будут соответствовать содержимому?)
"Ювентус будет пытаться купить Джана в январе"
На деле: "Не думаем, что Ливерпуль согласится продать Джана в январе".
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Соланке, Груича и Вудберна в основу! Старриджа и джана на банку. Кариуса сбагрить. Купить Облака и Ван Дейка
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Игроки-лфс вообще мало кому нужны, всех нормальных уже забрали. Шелви, Суарес, сахо....
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