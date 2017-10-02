"Ювентус" не планирует возвращаться за Джаном в январе

Эмре Джан Исполнительный директор "Ювентуса" Беппе Маротта подтвердил, что его клуб пытался купить полузащитника "Ливерпуля" Эмре Джана минувшим летом, но в январе не вернется с новым предложением.

Джан, приобретенный летом 2014 у "Байера" всего за 9.75 миллионов фунтов, уже вступил в заключительный год по своему контракту и никак не соглашается на новую сделку — предположительно из-за нежелания "красных" включать в нее пункт об отступных.

И хотя переговоры "Ливерпуля" и 23-летнего игрока сборной Германии по-прежнему находятся в тупике, Маротта не ожидает, что Эмре, которого чемпионы Серии А безуспешно пытались купить летом, будет выставлен на трансфер.

"Мы не собираемся совершать больших приобретений в январе. Наша команда отлично укомплектована, а некоторые очень интересные полузащитники вроде Бентакура уже начали проявлять свои качества".

"Мы верим в эту команду и этих парней. Что касается Эмре Джана, то я не думаю, что "Ливерпуль" продаст его в январе. Мы сделали предложение насчет него летом, но "Ливерпуль" отказался его продать, поэтому я не думаю, что они изменят свое мнение посреди сезона", — сообщил Маротта Premium Sport.



Метки Джан, Ливерпуль, Ювентус

Автор mihajlo   

Дата 02.10.2017 13:00

Количество просмотров Просмотров: 643

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. paul-shark 02.10.2017 13:53 # paul-shark
    Это дно в ЛФК на банке сидит, что с ним будет в Юве.

    (ответить)

  2. akadam 02.10.2017 13:43 # akadam
    Вот и славно, может турок и сподобится на контракт.

    (ответить)

  3. thierryhenry14 02.10.2017 13:33 # thierryhenry14
    Заголовки вообще когда нибудь будут соответствовать содержимому?)
    "Ювентус будет пытаться купить Джана в январе"
    На деле: "Не думаем, что Ливерпуль согласится продать Джана в январе".

    (ответить)

  4. recyjoed 02.10.2017 13:23 # recyjoed
    Соланке, Груича и Вудберна в основу! Старриджа и джана на банку. Кариуса сбагрить. Купить Облака и Ван Дейка

    (ответить)

  5. wengerrrro 02.10.2017 13:04 # wengerrrro
    Игроки-лфс вообще мало кому нужны, всех нормальных уже забрали. Шелви, Суарес, сахо....

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Загрузка...

Поиск: