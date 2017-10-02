"Кристал Пэлас" интересуется Ламбертом, Коулом и Джилардино

Во время международной паузы "Кристал Пэлас" постарается отыскать нападающего на рынке свободных агентов, в данный момент рассматривая сразу несколько вариантов.

Как известно, "орлы" проиграли все семь первых матчей нового сезона Премьер-Лиги, не забив ни одного гола. Усугубила ситуацию и травма Кристиана Бентеке, который пропустит не менее полутора месяцев.



Фактически сейчас команда Роя Ходжсона осталась без нападающих, ведь дублер Бентеке Коннор Уикхэм лечится уже целый год. И это заставляет "Пэлас" задуматься о приглашении кого-либо из свободных агентов.



Как сообщает The Independent, одной из целей "орлов" является 35-летний Рики Ламберт, в прошлом поигравший за "Саутгемптон", "Ливерпуль" и "Вест Бромвич". Английский ветеран находится без клуба после расставания с "Кардиффом" в конце прошлого сезона.



Также прессе стало известно об интересе "Пэлас" к 33-летнему Карлтону Коулу, который в прошлом месяце разорвал отношения с индонезийским клубом "Персиб Бандунг" и теперь хочет вернуться на родину. В интервью Sky Sports экс-игрок "Вест Хэма" сообщил, что открыт к предложениям, но пока не контактировал с "орлами".



Наконец, ESPN утверждает, что "Пэлас" может подписать бывшего нападающего "Милана" Альберто Джилардино. 35-летний итальянец провел более 600 матчей за свою карьеру, забив 226 голов.