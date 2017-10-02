Де Брюйне: "Не жалею о переходе в "Челси"

Кевин Де Брюйне Звезда "Манчестер Сити" Кевин Де Брюйне заявил, что не жалеет о периоде своей карьере, проведенном в "Челси".

В субботу именно Де Брюйне забил единственный гол в матче Премьер-Лиги на "Стэмфорд Бридж", обеспечив своей нынешней команде победу над своей бывшей.

В свое время Кевин совершенно себя не проявил в "Челси", да и не имел особых шансов для этого. В январе 2014 Де Брюйне отправился в "Вольфсбург", чтобы спустя 18 месяцев присоединиться к "Сити" по сделке стоимостью 58 миллионов фунтов.

В клубе с "Этихад" 26-летний бельгиец утвердился в качестве одного из лучших игроков Премьер-Лиги, однако Де Брюйне не считает, что впустую потратил время, проведенное в "Челси".

"Это в прошлом — что было, то было. Я не жалею о переходе в "Челси". Это сделало меня сильнее во многих аспектах, это пройденный этап моей карьеры. В каком бы клубе ты ни был, ты хочешь играть больше".

"В то время принял решение, и в моих лучших интересах было уйти. Однако я счастлив в свой новой команде, "Сити", — сообщил Де Брюйне BT Sport.



Метки Де Брюйне, Манчестер Сити, Челси

Автор mihajlo   

Дата 02.10.2017 11:00

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Последние комментарии:




  1. j-silver 02.10.2017 11:33 # j-silver
    это фиаско братан

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  2. reservoir-dog 02.10.2017 11:27 # reservoir-dog
    В Челси вообще не знают что такое работа на перспективу. Взять и выгнать таких классных игроков как Лукаку с Де Брейне, ну что за идиоты. Хорошо что в МЮ в этом плане подальновиднее тренер.

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  3. paul-shark 02.10.2017 11:27 # paul-shark
    Естественно. Ведь членси стал трамплином для перехода в настоящий топ-клуб.

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  4. aacz 02.10.2017 11:15 # aacz
    Бывшие игроки "Челси" расцветают в Манчестере.

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  5. lampardenok 02.10.2017 11:10 # lampardenok
    Лучший полузащитник в АПЛ&#128077;

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