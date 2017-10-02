Де Брюйне: "Не жалею о переходе в "Челси"

Звезда "Манчестер Сити" Кевин Де Брюйне заявил, что не жалеет о периоде своей карьере, проведенном в "Челси".

В субботу именно Де Брюйне забил единственный гол в матче Премьер-Лиги на "Стэмфорд Бридж", обеспечив своей нынешней команде победу над своей бывшей.



В свое время Кевин совершенно себя не проявил в "Челси", да и не имел особых шансов для этого. В январе 2014 Де Брюйне отправился в "Вольфсбург", чтобы спустя 18 месяцев присоединиться к "Сити" по сделке стоимостью 58 миллионов фунтов.



В клубе с "Этихад" 26-летний бельгиец утвердился в качестве одного из лучших игроков Премьер-Лиги, однако Де Брюйне не считает, что впустую потратил время, проведенное в "Челси".



"Это в прошлом — что было, то было. Я не жалею о переходе в "Челси". Это сделало меня сильнее во многих аспектах, это пройденный этап моей карьеры. В каком бы клубе ты ни был, ты хочешь играть больше".



"В то время принял решение, и в моих лучших интересах было уйти. Однако я счастлив в свой новой команде, "Сити", — сообщил Де Брюйне BT Sport.