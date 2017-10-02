Стиль Гвардиолы нравится Уолкеру больше, чем стиль Почеттино

Правый защитник "Манчестер Сити" Кайл Уолкер заявил, что работать с Хосепом Гвардиолой ему нравится больше, нежели с тренером "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино.

Перебравшись минувшим летом на "Этихад" из "шпор", Уолкер сражу же утвердился в качестве основного игрока "горожан", которым он сейчас помогает лидировать в Премьер-Лиге.



Как признается 27-летний англичанин, методы работы Гвардиолы ему нравятся больше, нежели то, каким образом проводил свои тренировки Почеттино.



"Если вы спрашиваете меня, кто из них лучше, то я отвечу, что в "Тоттенхэме" мы много занимались в тренажерном зале, много бегали — выполняли большую объемную работу, как ее там называют. Здесь же приходится много работать над техникой".



"Здесь, теряя мяч на тренировке, ты не видишь его в следующие пять минут. Это вызывает у тебя разочарование. Ты теряешь голову, охотишься за мячом, пытаешься в кого-нибудь врезаться, но Гвардиола учит тебя только следовать за мячом".



"Должно быть ужасно играть против этой команды. Для меня наслаждение быть ее частью", — сообщил Уолкер The Times.