Стиль Гвардиолы нравится Уолкеру больше, чем стиль Почеттино

Кайл Уолкер Правый защитник "Манчестер Сити" Кайл Уолкер заявил, что работать с Хосепом Гвардиолой ему нравится больше, нежели с тренером "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино.

Перебравшись минувшим летом на "Этихад" из "шпор", Уолкер сражу же утвердился в качестве основного игрока "горожан", которым он сейчас помогает лидировать в Премьер-Лиге.

Как признается 27-летний англичанин, методы работы Гвардиолы ему нравятся больше, нежели то, каким образом проводил свои тренировки Почеттино.

"Если вы спрашиваете меня, кто из них лучше, то я отвечу, что в "Тоттенхэме" мы много занимались в тренажерном зале, много бегали — выполняли большую объемную работу, как ее там называют. Здесь же приходится много работать над техникой".

"Здесь, теряя мяч на тренировке, ты не видишь его в следующие пять минут. Это вызывает у тебя разочарование. Ты теряешь голову, охотишься за мячом, пытаешься в кого-нибудь врезаться, но Гвардиола учит тебя только следовать за мячом".

"Должно быть ужасно играть против этой команды. Для меня наслаждение быть ее частью", — сообщил Уолкер The Times.



Метки Гвардиола, Манчестер Сити, Почеттино, Тоттенхэм, Уолкер

Автор mihajlo   

Дата 02.10.2017 10:00

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Последние комментарии:




  1. andros13 02.10.2017 10:14 # andros13
    т.е. Уолкер в большем восторге от стиля Гвардиолы чем Почетино от стиля Гвардиолы?

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  2. bes-ter 02.10.2017 10:07 # bes-ter
    главное что бы Тотенхем в этом году АПЛ не взял... а то будет неловко ему от перехода своего)

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  3. paul-shark 02.10.2017 10:01 # paul-shark
    Этот все не нарадуется своему переходу.

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