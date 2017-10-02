Клопп уверен, что "Ливерпуль" все еще в чемпионской гонке

Юрген Клопп Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп призвал не вычеркивать свою команду из числа претендентов на чемпионский титул Премьер-Лиги.

Сыграв вничью с "Ньюкаслом" в воскресенье (1:1), теперь "красные" могут похвастать лишь одной победой в семи последних матчах с учетом всех соревнований.

Естественно, "Ливерпуль" смотрится менее предпочтительно на фоне "Манчестер Сити" и "Манчестер Юнайтед", которые лучше обороняются и лучше пользуются своими моментами, однако Клопп убежден, что у его конкурентов еще возникнут свои сложности.

"Мы переживаем тяжелое время — у других команд оно тоже будет. Нам нужно поработать над своей игрой, и я правда считаю, что мы недалеко от того, чтобы реально претендовать на чемпионство".

"Если мы будем делать то, в чем мы хороши, то сможем забивать больше голов, будем выигрывать больше матчей и сократим отставание от вершины".

"Против "Ньюкасла" мы снова были лучшей командой, мы снова создали больше моментов, мы находились во многообещающих ситуациях, но не забивали".

"Конечно, это проблема, но это не означает, что так все и останется. Я достаточно давно в футболе и знаю, что однажды нас прорвет, это весьма вероятно", — цитирует Клоппа Daily Mail.



Метки Клопп, Ливерпуль, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 02.10.2017 09:00

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Последние комментарии:




  1. paul-shark 02.10.2017 10:00 # paul-shark
    Бля, заебал, не надо Роджерса плез.

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  2. scouser2005 02.10.2017 09:52 # scouser2005
    Скажи Салаху, что его дело не оттащить мяч в руки к киперу соперников, а ударить мимо него в ворота.

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  3. fanat-united 02.10.2017 09:43 # fanat-united
    Привет 6место и 0 трофеев

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  4. bigdick 02.10.2017 09:42 # bigdick
    кампеонес

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  5. hotangel 02.10.2017 09:23 # hotangel
    Каким же надо быть епланом что бы не купить норм цз и рамчика и при этом пистеть что он напишет книгу как играть в обороне...куею

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  6. pistolero-lfc 02.10.2017 09:04 # pistolero-lfc
    7 очков до вершины
    7 очков до дна

    интересно как дальше будут развиваться события

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  7. deathshot19 02.10.2017 09:02 # deathshot19
    Мыслит по-русски, так держать.

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