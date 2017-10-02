Клопп уверен, что "Ливерпуль" все еще в чемпионской гонке
Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп призвал не вычеркивать свою команду из числа претендентов на чемпионский титул Премьер-Лиги.
Сыграв вничью с "Ньюкаслом" в воскресенье (1:1), теперь "красные" могут похвастать лишь одной победой в семи последних матчах с учетом всех соревнований.
Естественно, "Ливерпуль" смотрится менее предпочтительно на фоне "Манчестер Сити" и "Манчестер Юнайтед", которые лучше обороняются и лучше пользуются своими моментами, однако Клопп убежден, что у его конкурентов еще возникнут свои сложности.
"Мы переживаем тяжелое время — у других команд оно тоже будет. Нам нужно поработать над своей игрой, и я правда считаю, что мы недалеко от того, чтобы реально претендовать на чемпионство".
"Если мы будем делать то, в чем мы хороши, то сможем забивать больше голов, будем выигрывать больше матчей и сократим отставание от вершины".
"Против "Ньюкасла" мы снова были лучшей командой, мы снова создали больше моментов, мы находились во многообещающих ситуациях, но не забивали".
"Конечно, это проблема, но это не означает, что так все и останется. Я достаточно давно в футболе и знаю, что однажды нас прорвет, это весьма вероятно", — цитирует Клоппа Daily Mail.
02.10.2017 09:00
Просмотров: 749
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Бля, заебал, не надо Роджерса плез.
(ответить)
Скажи Салаху, что его дело не оттащить мяч в руки к киперу соперников, а ударить мимо него в ворота.
(ответить)
Привет 6место и 0 трофеев
(ответить)
кампеонес
(ответить)
Каким же надо быть епланом что бы не купить норм цз и рамчика и при этом пистеть что он напишет книгу как играть в обороне...куею
(ответить)
7 очков до вершины
7 очков до дна
интересно как дальше будут развиваться события
(ответить)
Мыслит по-русски, так держать.
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий