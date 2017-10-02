Клопп уверен, что "Ливерпуль" все еще в чемпионской гонке

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп призвал не вычеркивать свою команду из числа претендентов на чемпионский титул Премьер-Лиги.

Сыграв вничью с "Ньюкаслом" в воскресенье (1:1), теперь "красные" могут похвастать лишь одной победой в семи последних матчах с учетом всех соревнований.



Естественно, "Ливерпуль" смотрится менее предпочтительно на фоне "Манчестер Сити" и "Манчестер Юнайтед", которые лучше обороняются и лучше пользуются своими моментами, однако Клопп убежден, что у его конкурентов еще возникнут свои сложности.



"Мы переживаем тяжелое время — у других команд оно тоже будет. Нам нужно поработать над своей игрой, и я правда считаю, что мы недалеко от того, чтобы реально претендовать на чемпионство".



"Если мы будем делать то, в чем мы хороши, то сможем забивать больше голов, будем выигрывать больше матчей и сократим отставание от вершины".



"Против "Ньюкасла" мы снова были лучшей командой, мы снова создали больше моментов, мы находились во многообещающих ситуациях, но не забивали".



"Конечно, это проблема, но это не означает, что так все и останется. Я достаточно давно в футболе и знаю, что однажды нас прорвет, это весьма вероятно", — цитирует Клоппа Daily Mail.