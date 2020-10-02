Конте: "В Серии А защитить титул проще, чем в Премьер-Лиге"

Хосеп Гвардиола и Антонио Конте Главный тренер "Челси" Антонио Конте признал, что защищать чемпионский титул в Серии А было проще, чем в Премьер-Лиге.

За три года работы с "Ювентусом" Конте трижды выигрывал титул Серии А. Впрочем, чтобы стать чемпионом Премьер-Лиги, ему тоже потребовался всего один сезон.

Однако если в Серии А конкуренты реагировали на чемпионство "Ювентуса" продажей своих ведущих игроков, то в Премьер-Лиге чемпионство "синих" лишь подстегнуло конкурентов. В этом, считает Антонио, большая разница между двумя лигами.

"Я вижу, что игроки не теряют фокус ни на день, однако защитить здесь титул очень сложно. Сложно для любой команды в этой лиге. Очень сложно выиграть два титула подряд".

"Помню, мы выиграли титул с "Ювентусом", и я ожидал серьезной конкуренции со стороны "Милана", но вместо этого они продали Златана Ибрагимовича и Тиаго Силву в ПСЖ, став слабее. Выиграть титул во второй раз не было легко, но было проще, чем здесь. Здесь же нам противостояли большие команды в прошлом сезоне, а теперь они стали еще сильнее".

"Думаю, мы замечательно потрудились в прошлом сезоне, потому что мы выиграли лигу, имея действительно сильных конкурентов. "Манчестер Сити" уже в прошлом сезоне был великолепной командой. А теперь, думаю, они замечательно поработали на трансферном рынке и значительно прибавили".

"В этой лиге непросто играть. Мы должны стараться показывать свою лучшую игру в каждом матче, демонстрируя большие амбиции. Но в то же время необходимо с уважением относиться к своему сопернику. Нужно быть честными и принимать результат", — цитирует Конте The Telegraph.



Метки Конте, Премьер-Лига, Серия А, Челси

Автор mihajlo   

Дата 02.10.2017 08:00

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Все комментарии к этой новости

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Последние комментарии:




  1. pautinho 02.10.2017 10:03 # pautinho
    Для того, чтобы защитить титул в апл, нужно нечто большее, чем крики и махание руками у бровки. К такому парик, конечно, не был готов.

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  2. abse 02.10.2017 09:27 # abse
    За Колумба-Конте слыхали?

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  3. pistolero-lfc 02.10.2017 09:03 # pistolero-lfc
    этот макаронник совсем поплыл. Выиграл титул с чемпионским составом Моуриньо, купив к тому же лучшего игрока АПЛ и лучшего центрального защитника французского чемпионата и целый сезон играл без дополнительной усталости как матчи в Еврокубках и легчайшим графиком в чемпионате. Топовый физрук.

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  4. deathshot19 02.10.2017 09:01 # deathshot19
    Нормально так побратались с Пепом за последнюю неделю.

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  5. infamous 02.10.2017 08:08 # infamous
    Конечно, тут всяки мешки по 300 миллионов тратят каждый ТО и как будешь титул защищать.

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  6. reservoir-dog 02.10.2017 08:08 # reservoir-dog
    Поэтому плешивый и заспешил обратно в Серию. Духа нет у него. Столкнулся с первыми же проблемами и заспешил прочь. Сейчас еще традиционно в Лиге Чемпионов обосрется как он это любит и совсем захандрит.

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