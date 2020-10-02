Конте: "В Серии А защитить титул проще, чем в Премьер-Лиге"

Главный тренер "Челси" Антонио Конте признал, что защищать чемпионский титул в Серии А было проще, чем в Премьер-Лиге.

За три года работы с "Ювентусом" Конте трижды выигрывал титул Серии А. Впрочем, чтобы стать чемпионом Премьер-Лиги, ему тоже потребовался всего один сезон.



Однако если в Серии А конкуренты реагировали на чемпионство "Ювентуса" продажей своих ведущих игроков, то в Премьер-Лиге чемпионство "синих" лишь подстегнуло конкурентов. В этом, считает Антонио, большая разница между двумя лигами.



"Я вижу, что игроки не теряют фокус ни на день, однако защитить здесь титул очень сложно. Сложно для любой команды в этой лиге. Очень сложно выиграть два титула подряд".



"Помню, мы выиграли титул с "Ювентусом", и я ожидал серьезной конкуренции со стороны "Милана", но вместо этого они продали Златана Ибрагимовича и Тиаго Силву в ПСЖ, став слабее. Выиграть титул во второй раз не было легко, но было проще, чем здесь. Здесь же нам противостояли большие команды в прошлом сезоне, а теперь они стали еще сильнее".



"Думаю, мы замечательно потрудились в прошлом сезоне, потому что мы выиграли лигу, имея действительно сильных конкурентов. "Манчестер Сити" уже в прошлом сезоне был великолепной командой. А теперь, думаю, они замечательно поработали на трансферном рынке и значительно прибавили".



"В этой лиге непросто играть. Мы должны стараться показывать свою лучшую игру в каждом матче, демонстрируя большие амбиции. Но в то же время необходимо с уважением относиться к своему сопернику. Нужно быть честными и принимать результат", — цитирует Конте The Telegraph.