Моуриньо не рад международному перерыву

Рулевой "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо считает, что международный перерыв случается в неподходящий момент для его команды.

В данный момент подопечные Моуриньо находятся в великолепной форме, на минувшей неделе забив по четыре гола в ворота ЦСКА и "Кристал Пэлас".



Однако теперь игроки "Юнайтед" разъезжаются по своим сборным, чтобы 14 октября сразиться с "Ливерпулем". Жозе не рад, что международная пауза случается именно сейчас.



"Я не приветствую перерыв, это плохо. Когда был первый перерыв, то игрок, вернувшись из своих сборных, уже через два дня были вынуждены играть следующий матч".



"Эту ситуацию не назовешь хорошей для нас, однако нытьем делу не поможешь. Мы должны дождаться следующего матча, надеясь, что у нас не будет большого количества проблем", — цитирует Моуриньо Sky Sports.