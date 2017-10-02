Семь вещей, что мы узнали в 7-м туре

В 7-м туре Премьер-Лиги "Манчестер Сити" нашел эффективный способ переиграть "Челси", Маруан Феллайни вновь доказал свою важность для "Манчестер Юнайтед", а "Ливерпуль" продолжил испытывать проблемы на обоих концах поля. Самое время подвести итоги уикенда.





"Хаддерсфилд" не прошел проверку серьезной силой



Никто не отнимает у команды Дэвида Вагнера отличного старта в чемпионате, но первые успехи "Хаддерсфилда" были отчасти связаны со слабостью их оппонентов. "Терьеры" завершили четыре из шести первых матчей "сухими", показав отличную организацию игры в задней линии. В то же время стоит признать, что во всех этих случаях им противостояли далеко не самые опасные атакующие коллективы — скорее, наоборот. "Кристал Пэлас" не забивает до сих пор, и определенно не могли похвастаться своей результативностью "Саутгемптон", "Ньюкасл" и "Бернли".



"Тоттенхэм" — совсем другое дело, и в матче против лондонского гранда новички элиты пропустили сразу четыре мяча. Отчасти это произошло из-за желания подопечных Вагнера начать встречу с позиции силы, что быстро показало их несовершенство в задней линии. Отчасти свою роль сыграл несомненный класс оппонента: сдержать Харри Кейна и его эффективных помощников сложно кому угодно. Возможно, "терьеры" вовремя получили урок, который поможет им рациональнее смотреть на свои возможности в последующих матчах с серьезными соперниками.



Билич продолжает побеждать в критические моменты



Уже не один поединок в последние полгода обещал быть определяющим для карьеры Славена Билича в "Вест Хэме", и хорват все так же ощущает поддержку команды, выигрывающей для него эти матчи. С другой стороны, само давление, создаваемое прессой, наверняка, преувеличено. Некоторые британские издания приписывают клубу интерес к специалистам уровня Карло Анчелотти и Маурицио Сарри — и если вопрос с заменой стоит так масштабно, то нынешнему тренеру не стоит переживать о своих позициях в принципе, потому что никого из этих людей "Вест Хэм" не заинтересует.



"Суонси" был вторым критическим моментом этой кампании после победы над "Хаддерсфилдом" в начале месяца. "Суонси", к слову, мог "уволить" Билича и весной, когда "Вест Хэм" в сложной и не очень зрелищной игре переборол валлийцев со счетом 1:0. Сейчас произошло то же самое, разве что "молотобойцам" было еще сложнее — победный гол они забили под занавес встречи. Но Билич по итогу мог похвастаться не только победой, но и собственными заменами, которые привели к этому результаты. В "критический момент" хорват продолжает делать все правильно. И, на самом деле, после провала в трех стартовых матчах его команда выглядит не так плохо, взяв семь очков и оформив три "клин-шита" в четырех поединках.



Крауч остается важным оружием "Стоука"



Ветеран английского футбола давно не может считаться основным игроком "Стоука", но даже при этом Питеру Краучу удалось в прошлом сезоне стать лучшим бомбардиром коллектива с семью голами. Статистика показательная: она говорила, в первую очередь, о том, как сложно команде Хьюза даются голы в оптимальном составе.



Нынешний сезон, несмотря на эффектную игру Хесе Родригеса и Эрика Шупо-Мотинга в отдельных встречах, все равно оставляет 36-летнего Крауча важной фигурой. Сэйдо Берахино в очередной раз не смог забить с пенальти, и игра с "Саутгемптоном" шла к ничьей, которая бы увеличила безвыигрышную серию подопечных Марка Хьюза. Но появившийся во втором тайме Питер Крауч нанес решающий удар в концовке встречи — не головой, но в стиле опытного форварда, точно знающего, где ему нужно оказаться в момент неразберихи. Гари Линекер пошутил о возможном возвращении Крауча в сборную, и форвард, блиставший на серьезном уровне вопреки комплекции, остается силой на уровне "Стоука" и сейчас — вопреки возрасту.



Феллайни стал важным игроком для "Манчестер Юнайтед"



Никто не требовал от Маруана Феллайни быть полноценной заменой вылетевшему из строя Полю Погба, но сейчас сама мысль об этом не вызывала того недоумения, которое могло быть еще год назад. В 2017 году Феллайни прошел большой путь в глазах болельщиков "Юнайтед" — от нежеланной опции на скамейки до человека, который почти всегда положительно влияет на результат хоть в роли основного, хоть в роли выходящего на замену игрока.



Матч с "Кристал Пэлас" большой проверкой не назовешь, но он был далеко не первой игрой, в которой Феллайни был в числе лучших. Это касалось и его решений на профильной позиции в центре поля, и угрозы, которые он нес чужим воротам. Подопечные Жозе Моуриньо одержали комфортную победу, и два забитых мяча сделали Феллайни игроком матча. Летом Моуриньо был вполне серьезен, говоря, что у "Галатасарая" больше шансов заполучить его, чем бельгийца — он стал по-настоящему важным игроком для нынешнего тренера. И, в отличие от времен Луи Ван Галя, его важность одобрена даже требовательными болельщиками.



"Манчестер Сити" нашел способ обыграть "Челси"



Нельзя списывать со счетов второстепенные факторы, которые при этом все же останутся второстепенными. Да, "Челси" вполне мог ощущать усталость после почти выдающейся победы в Мадриде над "Атлетико" всего тремя днями ранее. Команда Антонио Конте провела не лучшую встречу в принципе, а травма Альваро Мораты сделала их чересчур прагматичную игру строго защитной. Но "Манчестер Сити" в субботу был великолепен — и именно это позволило команде Пепа Гвардиолы одержать минимальную по факту, но безоговорочную по сути победу.



Гвардиола после встречи сам не постеснялся подчеркнуть, что этот выигрыш для него — первый на "Стэмфорд Бридж". Против сильных контратакующих коллективов каталонец не раз терпел поражения, и в прошлом сезоне оба очных противостояния команд завершились успехом "Челси". На этот раз "горожане" были готовы, и сыграли в почти идеал того футбола, который хочет видеть их менеджер. "Челси" не выпускали со своей половины поля: вместе с привычно хорошим контролем мяча "Сити" предложил и прессинг, обеспеченный постоянно меняющимися ролями футболистов и смещениями крайних защитников в центральную линию. Победа важная и лично для Гвардиолы, и для "Сити", продолжающего идти вровень с "Юнайтед", но уже обыгравшего двух прежде неудобных для себя соперников — "Ливерпуль" и "Челси".



"Бернли" отказывается проигрывать на выезде



Внимание публики в воскресенье было приковано к "Эвертону", потерпевшему очередную неудачу на старте сезона. Действительно, в этот момент кажется, что у "ирисок" плохо все, а любое верное решение их менеджера оказывается либо запоздалым, либо нереализованным футболистами, играющими без веры в себя. "Эвертон" проиграл "Бернли" через три дня после ничьей с кипрским "Аполлоном", но неудачу нужно объяснять также и силой соперника.



Это в прошлом году выездные матчи "Бернли", даже при борьбе и интриге, всегда завершались в пользу оппонентов. Сейчас ситуация повернулась с ног на голову, но вряд ли виной тому случай. Это был четвертый выезд подопечных Шона Дайча, и уже на этом отрезке они набрали больше очков на чужих полях, чем за весь прошлый сезон. Впечатляет и качество соперников: "Челси", "Тоттенхэм", "Ливерпуль" и теперь "Эвертон". Возможно, "бордовых" ошибочно записали в число фаворитов на вылет — с найденным в этом сезоне балансом между домашними и выездными играми они вообще не должны переживать о таких вещах.



"Ливерпулю" не хватает настоящего бомбардира



При всех разговорах (пусть и справедливых) о проблемах команды Юргена Клоппа в задней линии, несправедливо мало внимания получает реализация "Ливерпулем" моментов. "Красные" дают соперникам забивать в каждом матче, не давая создавать большого числа шансов у своих ворот. И создавая достаточно, чтобы перекрыть этот вопрос за счет своих голов.



"Ливерпулю" не хватает настоящего бомбардира в составе. Садио Мане несет постоянную угрозу чужой штрафной, Филиппе Коутиньо забивает роскошные мячи с дистанции, но завершение атак остается слабостью подопечных Клоппа из-за нехватки классического форварда. Даниэль Старридж, вышедший на матч с "Ньюкаслом", теперь выглядит нападающим, потерявшим свою прежнюю уверенность, и, объективно, кроме него в составе нет игроков, теоретически готовых забивать около двадцати мячей за чемпионат. "Ньюкасл" забил один из пресловутых "глупых" голов, пропускаемых "Ливерпулем" раз за разом, но даже в условиях качественной обороны от соперника команда Клоппа могла сделать больше. Недостаток класса ощущается у "Ливерпуля" не только в задней линии.



Иван Громиков специально для FAPL.ru