Куман не считает, что игроки "Эвертона" перестали стараться ради него

Наставник "Эвертона" Рональд Куман заявил, что у него нет претензий к своим игрокам по самоотдаче, иначе это было бы поводом для него задуматься об отставке.

Воскресное поражение 0:1 над "Гудисон Парк" от "Бернли" еще сильнее сгустило тучи над голландским тренером "ирисок", однако пока Рональд не чувствует, что команда перестала его слушаться.



"Нет, я не могу пожаловаться на своих игроков сегодня. Они делали все. Возможно, в некоторых ситуациях при розыгрыше мяча можно было выжать больше, но это так непросто против "Бернли". "Бернли" — команда оборонительного плана, с хорошей организацией и физикой. Тебе требуется немного удачи на подборах и прочих вещах. Самоотдача и настрой игроков были по-настоящему позитивными".



"Конечно, нам нужно прибавить и чаще побеждать. Мы знаем это. Я стараюсь сделать так, чтобы игроки показывали свой лучший футбол. Не показывай они самоотдачи и агрессии, это, возможно, было бы причиной для меня задуматься о своем будущем".



"Я опытен и знаю, что после победы дневная рутина воспринимается иначе, нежели после поражения. Нет ничего приятного в том, чтобы провести две недели международного перерыва после поражения. Мы продолжим трудиться, и я постараюсь изо всех сил наладить ситуацию. Прочие вопросы вне моей компетенции", — цитирует Кумана The Independent.