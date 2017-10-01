"Арсенал" обсуждает новый контракт с Уилширом

После яркой похвалы от главного тренера Арсена Венгера "Арсенал" вступил в переговоры о новом контракте с полузащитником Джеком Уилширом.

За последние полторы недели Уилшир провел два потрясающих матча за "Арсенал" - против "Донкастера" в Кубке Лиги и с БАТЭ в рамках Лиги Европы. После визита в Беларусь Венгер даже намекнул, что готов сохранить Джека на "Эмирейтс".



Как известно, действующий контракт Уилшира истекает уже по окончании сезона, но после отмашки Арсена "канониры" немедленно приступили к обсуждению новой сделки с 25-летним игроком.



По информации Daily Mirror, "Арсенал" планирует продлить соглашение с Уилширом еще на четыре года и надеется заключить контракт до наступления новогодних праздников. Если Джек поставит подпись, он останется на "Эмирейтс" как минимум до лета 2022 года.