"Арсенал" обсуждает новый контракт с Уилширом

Джек Уилшир После яркой похвалы от главного тренера Арсена Венгера "Арсенал" вступил в переговоры о новом контракте с полузащитником Джеком Уилширом.

За последние полторы недели Уилшир провел два потрясающих матча за "Арсенал" - против "Донкастера" в Кубке Лиги и с БАТЭ в рамках Лиги Европы. После визита в Беларусь Венгер даже намекнул, что готов сохранить Джека на "Эмирейтс".

Как известно, действующий контракт Уилшира истекает уже по окончании сезона, но после отмашки Арсена "канониры" немедленно приступили к обсуждению новой сделки с 25-летним игроком.

По информации Daily Mirror, "Арсенал" планирует продлить соглашение с Уилширом еще на четыре года и надеется заключить контракт до наступления новогодних праздников. Если Джек поставит подпись, он останется на "Эмирейтс" как минимум до лета 2022 года.




Метки Арсенал, контракты, Уилшир

Автор foxmcfc   

Дата 01.10.2017 22:00

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  1. melwood-lfc 01.10.2017 22:14 # melwood-lfc
    За последние полторы недели Уилшир провел два потрясающих матча за "Арсенал" - против "Донкастера" в Кубке Лиги и с БАТЭ в рамках Лиги Европы.


    ))))))))))))))

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  2. reo-coker 01.10.2017 22:03 # reo-coker
    норм сэтхэмом заделался

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