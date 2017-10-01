Клопп разочарован ничьей против "Ньюкасла"
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп выразил разочарование по поводу ничейного результата выездного матча Премьер-Лиги против "Ньюкасла".
Воскресный выезд на "Сент Джеймс Парк" принес "красным" всего одно очко — 1:1. И если "сороки" показали практически 100-процентную реализацию, то команда Клоппа упустила уйму моментов. Юрген очень расстроен упущенными шансами.
"Я расстроен, разочарован — называйте, как хотите. В гостях у "Ньюкасла" сложно играть любой команде. Мы забили удивительный гол и создали удивительные моменты. Мы отправляли мяч мимо ворот, даже когда те были пусты. Мы создали пять или шесть выдающихся, больших моментов. Обычно мы используем один из них. Я не вспоминаю большого количества моментов у "Ньюкасла".
"Они имели один момент и его использовали. Это не кажется слишком справедливым. Также там был чистый пенальти. Я не знаю, что должен был сделать соперник, чтобы заставить рефери назначить пенальти. Стащить футболку с нашего игрока?"
"Если ты не помогаешь себе, никто другой тебе не поможет. Так будет и дальше, пока мы не станем забивать. В нашей игре есть смысл, ведь обычно при такой игре мы забиваем в подобных ситуациях. Мы должны смириться с результатом и жить дальше", — сообщил Клопп BBC.
01.10.2017 21:00
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Последние комментарии:
как обычно, одни сопли. недоклуб и недотренер.
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Да похуй уже. АПЛ и ЛЧ мимо. Надо сосредоточиться на ЛЕ, благо «Севилья» и англичане, кроме «Арсенала», не попадутся.
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Клопп - OUT
Moyes - IN
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клопп хотел на чужом хую в рай въехать. думал нихуя делать не будет и результат придет. не тут то было, глотай с самого начала сезона, это тебе не германия чмошнек
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Клоппаут
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Заебал этот нитик очкастый, признай, что ты физручело и АПЛ тебе не по зубам! Пшел нах
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Шансы были у НЮ и ещё какие.
Диаме попал в руку защитнику...
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хендерсон вроде капитан, а отдувается всегда клопп за косяки игроков на поле. хоть бы раз англичанин собрал команду и жестко со всеми поговорил. нихуя. а немца жаль, опять весь негатив на себя принимает, при этом он не может повлиять на возникшую кривоногость в решающих моментах стурича и остальных
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крохотных не обыграть, сами крохи
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Это фиаско, братан. Едем дальше!
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