Клопп разочарован ничьей против "Ньюкасла"

Юрген Клопп Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп выразил разочарование по поводу ничейного результата выездного матча Премьер-Лиги против "Ньюкасла".

Воскресный выезд на "Сент Джеймс Парк" принес "красным" всего одно очко — 1:1. И если "сороки" показали практически 100-процентную реализацию, то команда Клоппа упустила уйму моментов. Юрген очень расстроен упущенными шансами.

"Я расстроен, разочарован — называйте, как хотите. В гостях у "Ньюкасла" сложно играть любой команде. Мы забили удивительный гол и создали удивительные моменты. Мы отправляли мяч мимо ворот, даже когда те были пусты. Мы создали пять или шесть выдающихся, больших моментов. Обычно мы используем один из них. Я не вспоминаю большого количества моментов у "Ньюкасла".

"Они имели один момент и его использовали. Это не кажется слишком справедливым. Также там был чистый пенальти. Я не знаю, что должен был сделать соперник, чтобы заставить рефери назначить пенальти. Стащить футболку с нашего игрока?"

"Если ты не помогаешь себе, никто другой тебе не поможет. Так будет и дальше, пока мы не станем забивать. В нашей игре есть смысл, ведь обычно при такой игре мы забиваем в подобных ситуациях. Мы должны смириться с результатом и жить дальше", — сообщил Клопп BBC.



Метки Клопп, Ливерпуль, Ньюкасл, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 01.10.2017 21:00

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Последние комментарии:




  1. manutd-20champ 01.10.2017 22:12 # manutd-20champ
    как обычно, одни сопли. недоклуб и недотренер.

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  2. akadam 01.10.2017 21:55 # akadam
    Да похуй уже. АПЛ и ЛЧ мимо. Надо сосредоточиться на ЛЕ, благо «Севилья» и англичане, кроме «Арсенала», не попадутся.

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  3. sj606 01.10.2017 21:51 # sj606
    Клопп - OUT
    Moyes - IN

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  4. reo-coker 01.10.2017 21:48 # reo-coker
    клопп хотел на чужом хую в рай въехать. думал нихуя делать не будет и результат придет. не тут то было, глотай с самого начала сезона, это тебе не германия чмошнек

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  5. suarezov 01.10.2017 21:43 # suarezov
    Клоппаут

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  6. sirozhka-ne 01.10.2017 21:41 # sirozhka-ne
    Заебал этот нитик очкастый, признай, что ты физручело и АПЛ тебе не по зубам! Пшел нах

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  7. shearer1 01.10.2017 21:19 # shearer1
    Шансы были у НЮ и ещё какие.
    Диаме попал в руку защитнику...

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  8. liverfun 01.10.2017 21:11 # liverfun
    хендерсон вроде капитан, а отдувается всегда клопп за косяки игроков на поле. хоть бы раз англичанин собрал команду и жестко со всеми поговорил. нихуя. а немца жаль, опять весь негатив на себя принимает, при этом он не может повлиять на возникшую кривоногость в решающих моментах стурича и остальных

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  9. mancunia-planet 01.10.2017 21:08 # mancunia-planet
    крохотных не обыграть, сами крохи

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  10. moneymaker 01.10.2017 21:03 # moneymaker
    Это фиаско, братан. Едем дальше!

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