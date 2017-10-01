Клопп разочарован ничьей против "Ньюкасла"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп выразил разочарование по поводу ничейного результата выездного матча Премьер-Лиги против "Ньюкасла".

Воскресный выезд на "Сент Джеймс Парк" принес "красным" всего одно очко — 1:1. И если "сороки" показали практически 100-процентную реализацию, то команда Клоппа упустила уйму моментов. Юрген очень расстроен упущенными шансами.



"Я расстроен, разочарован — называйте, как хотите. В гостях у "Ньюкасла" сложно играть любой команде. Мы забили удивительный гол и создали удивительные моменты. Мы отправляли мяч мимо ворот, даже когда те были пусты. Мы создали пять или шесть выдающихся, больших моментов. Обычно мы используем один из них. Я не вспоминаю большого количества моментов у "Ньюкасла".



"Они имели один момент и его использовали. Это не кажется слишком справедливым. Также там был чистый пенальти. Я не знаю, что должен был сделать соперник, чтобы заставить рефери назначить пенальти. Стащить футболку с нашего игрока?"



"Если ты не помогаешь себе, никто другой тебе не поможет. Так будет и дальше, пока мы не станем забивать. В нашей игре есть смысл, ведь обычно при такой игре мы забиваем в подобных ситуациях. Мы должны смириться с результатом и жить дальше", — сообщил Клопп BBC.