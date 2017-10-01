"Ливерпуль" потерял очки в гостях у "Ньюкасла"
Очередного гола Филиппе Коутиньо "Ливерпулю" оказалось недостаточно, чтобы увезти победу от "Ньюкасла" — 1:1.
Главный тренер "сорок" Рафаэль Бенитес ввел в стартовый состав команды двух бывших игроков "Ливерпуля": Хавьера Манкильо и Джонджо Шелви, которые заменили Шанселя Мбемба и Айзеке Хейдена.
Симон Миньоле, пропускавший матч Лиги Чемпионов против "Спартака", вернулся в ворота "красных". Также с первых минут появились Джо Гомес, Джорджиньо Вейналдум и Даниэль Старридж. Роберто Фирмино присел в запас.
Гости могли открыть счет уже на третьей минуте, когда Мохамед Салах и Садио Мане провели отличную контратаку, однако ответный пас сенегальца, не решившегося бить самостоятельно, вдоль штрафной площади стал неожиданностью для египтянина.
"Ливерпуль" продолжил оказывать давление, появились и удары. На 23-й минуте у "красных" возник еще один голевой момент. После подачи углового Вейналдум сотряс штангу, а попытки его партнеров сыграть на добивании оказались еще менее успешными.
И все-таки гости были вознаграждены за старания. На 29-й минуте Коутиньо подхватил мяч вдали от ворот, чуть улучшил свою позицию, оторвался от Шелви и нанес удар из-за пределов штрафной в ближний угол — 0:1.
До пропущенного гола "Ньюкасл" совершенно ничего не показал в атаке, но это не помешало хозяевам на 36-й минуте восстановить равновесие в счете. Шелви со своей половины поля выполнил заброс между двух центральных защитников "Ливерпуля" на выход Хоселу, и тот успел катнуть мяч в ворот, несмотря на бросившегося в ноги Жоэля Матипа — 1:1.
С началом второго тайма "Ливерпуль" вновь принялся атаковать и на 50-й минуте загубил очередной момент, ставший следствием грубейшей ошибки в обороне Кирана Кларка. Выскочивший по центру Старридж нанес удар прямо в голкипера, а пытавшийся сыграть на добивании Салах и вовсе не попал в створ.
После этого двойного шанса у гостей как отрезало — они по-прежнему имели подавляющее территориальное преимущество, однако "сороки" уже не позволяли создавать моменты у своих ворот. В заключительной стадии матча у "Ливерпуля" просто кончились силы, и счет уже не изменился.
"Ливерпуль" пропустил в седьмом матче подряд с учетом всех соревнований, дав очередной повод критиковать своих защитников. Во втором тайме "красным" просто не хватило свежести, чтобы дожать соперника.
"Ньюкасл" — "Ливерпуль". Отчет о матче
01.10.2017 20:25
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Последние комментарии:
Средняя игра двух средних команд, достойная ничья
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Ливерпуль... Ливерпуль не меняется. Забили шару, пропустили вообще лютую хуетень.
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30.09.2017 23:32 #
paul-shark
Короч жопа Азара лох и опозорился, а где, кстати, был сам Озар, которого ставят вровень с Месси и КриРо? КДБ ж второй Озил, бесхарактерный, пропадает постоянно, но вот сегодня на пенсов пусканул струю. Крч вафлы ебаные, пиздуйте с сайта, завтра Ливерхуй прихлопнет сорок и займёт законное четвёртое место.
Источник: http://fapl.ru/posts/57626/?c=1#c6509828
накой вот так вот пестеть до матча будучи фаном нестабильного и раздающего середнякам очки Ливерпуля?
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Думаю 4 сформирована
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Короче, успехов и скорейшего возвращения! Клопп топ, YNWA и все такое!
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окс понравился кстати, пускай так всегда играет, на лавке и 15 мин ходит пешком, накинув плащ озила) 40 млн тю-тю)))
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ПОЗОР АНГЛИЙСКОГО ФУТБОЛА
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Анчелотти или Бенитес ???
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Уже привычный для этого сезона вкус неудовлетворенности. Чтож спишем на ебанный сентябрь, дальше, после сборных пацаны перегрузятся, надеюсь, ибо проблема в психологии явно.
Единственно что бы добавил - старич отработанный материал, надо лямов за 20 сливать его зимой в какой нибудь Саут или то же касл. Не думаю что он способен забивать хотя бы десятку за сезон. Лучше давать время тому же Саланке и Ингзу.
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Бенитез молодец, затащит сорок в ЛЕ. Эшли ему опять ничего не купит (зачем платить куче хороших игроков, если можно платить одному топовому тренеру?) и он уйдёт в нормальный клуб.
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еле донес) но Ливерпуль такой Ливерпуль... после первых 3 матчей поливали своей мочей всех, а теперь сами ей захлебываются) Кароче приятно видеть скаузеров хлебающими собственные фекалии)
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предлагаю изолировать два ливерских дерьмища и пусть катают между собой позорники ссаные!
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я уверен, что арсиноль финиширует выше ливерки) кароче ливерка 6 место с таким г0внофутболом, на свое законное место) прошлый сезон был для них халявным, без еврокубков и с ослабленными конкурентами смогли втиснуться в 4-ку, в этом такого уже не будет
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Лохи конечно, но до пенсов все равно далеко, пенсы самые конченные .
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обосрались в европе обосрались в апл
ливерпуль город стабильности!
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Узнаю старую добрую Колбасу, с возвращением в родное 7 место, в этом сезоне ливерка не претендент даже за 4 ку, аут корочь(:
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короч грех такой ливер не выигрывать на энфилде. пропустить все равно пропустим а забивать надо больше
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нужно было раньше замены делать, почему Клопп так тянет с заменами?
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В первом тайме что-то было интересное, Ньюкасл давал играть, а во втором - классический автобус и можно не начинать. Ну что ж, ничья тоже результат. Едем дальше. Верим.
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Лучше один раз 0-1, чем джеррард постоянно...
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