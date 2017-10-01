"Ливерпуль" потерял очки в гостях у "Ньюкасла"

Очередного гола Филиппе Коутиньо "Ливерпулю" оказалось недостаточно, чтобы увезти победу от "Ньюкасла" — 1:1.

Главный тренер "сорок" Рафаэль Бенитес ввел в стартовый состав команды двух бывших игроков "Ливерпуля": Хавьера Манкильо и Джонджо Шелви, которые заменили Шанселя Мбемба и Айзеке Хейдена.



Симон Миньоле, пропускавший матч Лиги Чемпионов против "Спартака", вернулся в ворота "красных". Также с первых минут появились Джо Гомес, Джорджиньо Вейналдум и Даниэль Старридж. Роберто Фирмино присел в запас.



Гости могли открыть счет уже на третьей минуте, когда Мохамед Салах и Садио Мане провели отличную контратаку, однако ответный пас сенегальца, не решившегося бить самостоятельно, вдоль штрафной площади стал неожиданностью для египтянина.



"Ливерпуль" продолжил оказывать давление, появились и удары. На 23-й минуте у "красных" возник еще один голевой момент. После подачи углового Вейналдум сотряс штангу, а попытки его партнеров сыграть на добивании оказались еще менее успешными.



И все-таки гости были вознаграждены за старания. На 29-й минуте Коутиньо подхватил мяч вдали от ворот, чуть улучшил свою позицию, оторвался от Шелви и нанес удар из-за пределов штрафной в ближний угол — 0:1.



До пропущенного гола "Ньюкасл" совершенно ничего не показал в атаке, но это не помешало хозяевам на 36-й минуте восстановить равновесие в счете. Шелви со своей половины поля выполнил заброс между двух центральных защитников "Ливерпуля" на выход Хоселу, и тот успел катнуть мяч в ворот, несмотря на бросившегося в ноги Жоэля Матипа — 1:1.



С началом второго тайма "Ливерпуль" вновь принялся атаковать и на 50-й минуте загубил очередной момент, ставший следствием грубейшей ошибки в обороне Кирана Кларка. Выскочивший по центру Старридж нанес удар прямо в голкипера, а пытавшийся сыграть на добивании Салах и вовсе не попал в створ.



После этого двойного шанса у гостей как отрезало — они по-прежнему имели подавляющее территориальное преимущество, однако "сороки" уже не позволяли создавать моменты у своих ворот. В заключительной стадии матча у "Ливерпуля" просто кончились силы, и счет уже не изменился.



"Ливерпуль" пропустил в седьмом матче подряд с учетом всех соревнований, дав очередной повод критиковать своих защитников. Во втором тайме "красным" просто не хватило свежести, чтобы дожать соперника.



"Ньюкасл" — "Ливерпуль". Отчет о матче