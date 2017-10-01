"Ливерпуль" потерял очки в гостях у "Ньюкасла"

Ливерпуль Очередного гола Филиппе Коутиньо "Ливерпулю" оказалось недостаточно, чтобы увезти победу от "Ньюкасла" — 1:1.

Главный тренер "сорок" Рафаэль Бенитес ввел в стартовый состав команды двух бывших игроков "Ливерпуля": Хавьера Манкильо и Джонджо Шелви, которые заменили Шанселя Мбемба и Айзеке Хейдена.

Симон Миньоле, пропускавший матч Лиги Чемпионов против "Спартака", вернулся в ворота "красных". Также с первых минут появились Джо Гомес, Джорджиньо Вейналдум и Даниэль Старридж. Роберто Фирмино присел в запас.

Гости могли открыть счет уже на третьей минуте, когда Мохамед Салах и Садио Мане провели отличную контратаку, однако ответный пас сенегальца, не решившегося бить самостоятельно, вдоль штрафной площади стал неожиданностью для египтянина.

"Ливерпуль" продолжил оказывать давление, появились и удары. На 23-й минуте у "красных" возник еще один голевой момент. После подачи углового Вейналдум сотряс штангу, а попытки его партнеров сыграть на добивании оказались еще менее успешными.

И все-таки гости были вознаграждены за старания. На 29-й минуте Коутиньо подхватил мяч вдали от ворот, чуть улучшил свою позицию, оторвался от Шелви и нанес удар из-за пределов штрафной в ближний угол — 0:1.

До пропущенного гола "Ньюкасл" совершенно ничего не показал в атаке, но это не помешало хозяевам на 36-й минуте восстановить равновесие в счете. Шелви со своей половины поля выполнил заброс между двух центральных защитников "Ливерпуля" на выход Хоселу, и тот успел катнуть мяч в ворот, несмотря на бросившегося в ноги Жоэля Матипа — 1:1.

С началом второго тайма "Ливерпуль" вновь принялся атаковать и на 50-й минуте загубил очередной момент, ставший следствием грубейшей ошибки в обороне Кирана Кларка. Выскочивший по центру Старридж нанес удар прямо в голкипера, а пытавшийся сыграть на добивании Салах и вовсе не попал в створ.

После этого двойного шанса у гостей как отрезало — они по-прежнему имели подавляющее территориальное преимущество, однако "сороки" уже не позволяли создавать моменты у своих ворот. В заключительной стадии матча у "Ливерпуля" просто кончились силы, и счет уже не изменился.

"Ливерпуль" пропустил в седьмом матче подряд с учетом всех соревнований, дав очередной повод критиковать своих защитников. Во втором тайме "красным" просто не хватило свежести, чтобы дожать соперника.

"Ньюкасл" — "Ливерпуль". Отчет о матче



Метки Ливерпуль, Ньюкасл, обзор матча, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 01.10.2017 20:25

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Последние комментарии:




  1. manreds 01.10.2017 20:50 # manreds
    Средняя игра двух средних команд, достойная ничья

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  2. lahmatyj 01.10.2017 20:49 # lahmatyj
    Ливерпуль... Ливерпуль не меняется. Забили шару, пропустили вообще лютую хуетень.

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  3. stretfordend 01.10.2017 20:47 # stretfordend
    30.09.2017 23:32 #
    paul-shark

    Короч жопа Азара лох и опозорился, а где, кстати, был сам Озар, которого ставят вровень с Месси и КриРо? КДБ ж второй Озил, бесхарактерный, пропадает постоянно, но вот сегодня на пенсов пусканул струю. Крч вафлы ебаные, пиздуйте с сайта, завтра Ливерхуй прихлопнет сорок и займёт законное четвёртое место.

    Источник: http://fapl.ru/posts/57626/?c=1#c6509828

    накой вот так вот пестеть до матча будучи фаном нестабильного и раздающего середнякам очки Ливерпуля?

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  4. maxvel 01.10.2017 20:47 # maxvel
    Думаю 4 сформирована

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  5. rollik707 01.10.2017 20:46 # rollik707
    Короче, успехов и скорейшего возвращения! Клопп топ, YNWA и все такое!

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  6. bezviz 01.10.2017 20:46 # bezviz
    окс понравился кстати, пускай так всегда играет, на лавке и 15 мин ходит пешком, накинув плащ озила) 40 млн тю-тю)))

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  7. maxvel 01.10.2017 20:45 # maxvel
    ПОЗОР АНГЛИЙСКОГО ФУТБОЛА

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  8. cfc000000 01.10.2017 20:45 # cfc000000
    Анчелотти или Бенитес ???

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  9. gerrard08 01.10.2017 20:44 # gerrard08
    Уже привычный для этого сезона вкус неудовлетворенности. Чтож спишем на ебанный сентябрь, дальше, после сборных пацаны перегрузятся, надеюсь, ибо проблема в психологии явно.
    Единственно что бы добавил - старич отработанный материал, надо лямов за 20 сливать его зимой в какой нибудь Саут или то же касл. Не думаю что он способен забивать хотя бы десятку за сезон. Лучше давать время тому же Саланке и Ингзу.

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  10. sausage 01.10.2017 20:43 # sausage
    Бенитез молодец, затащит сорок в ЛЕ. Эшли ему опять ничего не купит (зачем платить куче хороших игроков, если можно платить одному топовому тренеру?) и он уйдёт в нормальный клуб.

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  11. fly-emirates7 01.10.2017 20:40 # fly-emirates7
    еле донес) но Ливерпуль такой Ливерпуль... после первых 3 матчей поливали своей мочей всех, а теперь сами ей захлебываются) Кароче приятно видеть скаузеров хлебающими собственные фекалии)

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  12. shlik0 01.10.2017 20:40 # shlik0
    предлагаю изолировать два ливерских дерьмища и пусть катают между собой позорники ссаные!

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  13. bezviz 01.10.2017 20:39 # bezviz
    я уверен, что арсиноль финиширует выше ливерки) кароче ливерка 6 место с таким г0внофутболом, на свое законное место) прошлый сезон был для них халявным, без еврокубков и с ослабленными конкурентами смогли втиснуться в 4-ку, в этом такого уже не будет

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  14. mancityman 01.10.2017 20:38 # mancityman
    Лохи конечно, но до пенсов все равно далеко, пенсы самые конченные .

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  15. shlik0 01.10.2017 20:38 # shlik0
    обосрались в европе обосрались в апл
    ливерпуль город стабильности!

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  16. wymkentski 01.10.2017 20:37 # wymkentski
    Узнаю старую добрую Колбасу, с возвращением в родное 7 место, в этом сезоне ливерка не претендент даже за 4 ку, аут корочь(:

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  17. van-der-slav 01.10.2017 20:37 # van-der-slav
    короч грех такой ливер не выигрывать на энфилде. пропустить все равно пропустим а забивать надо больше

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  18. keremet 01.10.2017 20:35 # keremet
    нужно было раньше замены делать, почему Клопп так тянет с заменами?

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  19. sausage 01.10.2017 20:34 # sausage
    В первом тайме что-то было интересное, Ньюкасл давал играть, а во втором - классический автобус и можно не начинать. Ну что ж, ничья тоже результат. Едем дальше. Верим.

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  20. cfc000000 01.10.2017 20:33 # cfc000000
    Лучше один раз 0-1, чем джеррард постоянно...

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