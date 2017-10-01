Гвардиола хочет возглавить сборную Испании
Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола не планирует покидать "Этихад", но мечтает возглавить сборную Испании.
Буквально на прошлой неделе Гвардиола заявил, что не видит себя в профессии до 70 лет. Пеп слишком сильно любит гольф, чтобы быть футбольным долгожителем.
Тем не менее, до завершения карьеры Гвардиолы планирует попробовать себя в международном футболе. 46-летний специалист не собирается уходить из "Сити", но поработать со сборной Испании был бы очень рад.
"Да, мне хотелось бы возглавить сборную Испании. Я хочу тренировать на Чемпионате Мира и Чемпионате Европы. Я хочу поучаствовать в этих турнирах".
"В любом случае я счастлив в "Сити", а мое будущее здесь напрямую зависит от успехов, которых мы добьемся или не добьемся в ближайшее время. Из больших клубов увольняют, если ты не приносишь трофеи", - сообщил Гвардиола BBC.
01.10.2017 20:00
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Последние комментарии:
Успехов и скорейшего возвращению в Испанию! Может там что выйграет!?
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Будет полный пепец
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Только если сборную путалонии.
Ну и последней фразой опустил Арс.
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