Гвардиола хочет возглавить сборную Испании

Пеп Гвардиола Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола не планирует покидать "Этихад", но мечтает возглавить сборную Испании.

Буквально на прошлой неделе Гвардиола заявил, что не видит себя в профессии до 70 лет. Пеп слишком сильно любит гольф, чтобы быть футбольным долгожителем.

Тем не менее, до завершения карьеры Гвардиолы планирует попробовать себя в международном футболе. 46-летний специалист не собирается уходить из "Сити", но поработать со сборной Испании был бы очень рад.

"Да, мне хотелось бы возглавить сборную Испании. Я хочу тренировать на Чемпионате Мира и Чемпионате Европы. Я хочу поучаствовать в этих турнирах".

"В любом случае я счастлив в "Сити", а мое будущее здесь напрямую зависит от успехов, которых мы добьемся или не добьемся в ближайшее время. Из больших клубов увольняют, если ты не приносишь трофеи", - сообщил Гвардиола BBC.




Метки Гвардиола, Манчестер Сити, сборная Испании

Автор foxmcfc   

Дата 01.10.2017 20:00

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Последние комментарии:




  1. rollik707 01.10.2017 20:39 # rollik707
    Успехов и скорейшего возвращению в Испанию! Может там что выйграет!?

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  2. zapensovzdetztva 01.10.2017 20:36 # zapensovzdetztva
    Будет полный пепец

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  3. stillinger 01.10.2017 20:06 # stillinger
    Только если сборную путалонии.
    Ну и последней фразой опустил Арс.

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