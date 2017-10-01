Гвардиола хочет возглавить сборную Испании

Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола не планирует покидать "Этихад", но мечтает возглавить сборную Испании.

Буквально на прошлой неделе Гвардиола заявил, что не видит себя в профессии до 70 лет. Пеп слишком сильно любит гольф, чтобы быть футбольным долгожителем.



Тем не менее, до завершения карьеры Гвардиолы планирует попробовать себя в международном футболе. 46-летний специалист не собирается уходить из "Сити", но поработать со сборной Испании был бы очень рад.



"Да, мне хотелось бы возглавить сборную Испании. Я хочу тренировать на Чемпионате Мира и Чемпионате Европы. Я хочу поучаствовать в этих турнирах".



"В любом случае я счастлив в "Сити", а мое будущее здесь напрямую зависит от успехов, которых мы добьемся или не добьемся в ближайшее время. Из больших клубов увольняют, если ты не приносишь трофеи", - сообщил Гвардиола BBC.