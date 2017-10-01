Конте помышляет об уходе из "Челси" в конце сезона

Главный тренер "Челси" Антонио Конте задумывается об уходе со "Стэмфорд Бридж" по окончании этого сезона и возвращении на родину в Италию.

Слухи о том, что Конте не в ладах с руководством своего клуба и помышляет об отставке, ходили еще на протяжении минувшего лета. Антонио удалось остановить эти спекуляции, заключив новый контракт.



Правда, новый контракт Конте рассчитан лишь на те два года, которые у него оставались по предыдущему трудовому договору. Фактически Антонио не продлил сотрудничество с "синими", а лишь согласился на повышение зарплаты, которое он заслужил победой в Премьер-Лиге в прошлом сезоне.



Как утверждает Sunday Times, разногласия между Конте и боссами клуба относительно политики в отношении трансферов и интеграции воспитанников академии в первую команду никуда не делись. Также Антонио недоволен тем, что не имеет прямого выхода на владельца "Челси" Романа Абрамовича и исполнительного директора Марину Грановскую.



Близкий к 48-летнему итальянцу источник утверждает, что Конте заинтересован в возвращении на родину следующим летом и приветствует интерес больших клубов Серии А к своей персоне.



В случае расставания с Конте "синие" могут обратиться к своему бывшему тренеру Карло Анчелотти, который на текущей неделе был уволен из "Баварии" и теперь мечтает вернуться в Премьер-Лигу.