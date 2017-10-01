"Бернли" усугубил проблемы "Эвертона"

"Эвертон" опустился на 16-е место в Премьер-Лиге, проиграв дома "Бернли" со счетом 0:1.

На разочаровывающую ничью против "Аполлона" в Лиге Европы тренер "ирисок" Рональд Куман отреагировал, поменяв ровно половину полевых игроков. Среди усевшихся на лавку оказался и Уэйн Руни, а вот Куко Мартина, Майкл Кин, Никола Влашич, Доминик Калверт-Левин и Умар Ниассе вернулись в команду.



Стартовый же состав "бордовых" не изменился по сравнению с безголевым матчем против "Хаддерсфилда".



Размяв молодого голкипера "Бернли" Ника Поупа парой неплохих ударов в начале матча, затем хозяева "Гудисон Парк" пропустили. Джефф Хендрик принял передачу от партнера внутри штрафной, одновременно избежав единоборства с Морганом Шнайдерленом, и расстрелял ворота с 13 метров — 0:1.



"Эвертон" невыразительно провел остаток тайма и слегка добавил лишь после перерыва — но все равно недостаточно, чтобы рассчитывать на ответный гол. Гости чувствовали себя комфортно, уверенно разрушая все атаки соперника.



Несмотря на все замены на усиление атаки, "ирискам" так и не удалось избежать поражения, а их финальный штурм вышел откровенно жалким.



"Бернли" продолжает удивлять на выезде, тогда как "Эвертон" продолжает находится в глубоком кризисе. Если Рональд Куман не сможет найти выход из столь сложной ситуации, руководство клуба скоро задумается о смене тренера.



"Эвертон" — "Бернли". Отчет о матче