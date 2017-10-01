"Бернли" усугубил проблемы "Эвертона"
"Эвертон" опустился на 16-е место в Премьер-Лиге, проиграв дома "Бернли" со счетом 0:1.
На разочаровывающую ничью против "Аполлона" в Лиге Европы тренер "ирисок" Рональд Куман отреагировал, поменяв ровно половину полевых игроков. Среди усевшихся на лавку оказался и Уэйн Руни, а вот Куко Мартина, Майкл Кин, Никола Влашич, Доминик Калверт-Левин и Умар Ниассе вернулись в команду.
Стартовый же состав "бордовых" не изменился по сравнению с безголевым матчем против "Хаддерсфилда".
Размяв молодого голкипера "Бернли" Ника Поупа парой неплохих ударов в начале матча, затем хозяева "Гудисон Парк" пропустили. Джефф Хендрик принял передачу от партнера внутри штрафной, одновременно избежав единоборства с Морганом Шнайдерленом, и расстрелял ворота с 13 метров — 0:1.
"Эвертон" невыразительно провел остаток тайма и слегка добавил лишь после перерыва — но все равно недостаточно, чтобы рассчитывать на ответный гол. Гости чувствовали себя комфортно, уверенно разрушая все атаки соперника.
Несмотря на все замены на усиление атаки, "ирискам" так и не удалось избежать поражения, а их финальный штурм вышел откровенно жалким.
"Бернли" продолжает удивлять на выезде, тогда как "Эвертон" продолжает находится в глубоком кризисе. Если Рональд Куман не сможет найти выход из столь сложной ситуации, руководство клуба скоро задумается о смене тренера.
"Эвертон" — "Бернли". Отчет о матче
01.10.2017 18:05
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Куман нацелился на Лигу Чемпионов
Источник: http://fapl.ru/posts/55043/
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Ебаный Эвертон ебаный куман
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а какие песТни и оды 3му клубу ливапуля воспевали
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дайч - следующий тренер чилсов. топово поставленная оборона и высочайшая реализация моментов.
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не буду удивлен если Кумана попрут после этого старта... но думаю что увольнение не выход, так как сейчас на замену нету норм тренера.. разве что папа карло назначат.
а так играют как редкое гауно
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Да, это жёстко
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