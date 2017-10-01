"Бернли" усугубил проблемы "Эвертона"

Джефф Хендрик "Эвертон" опустился на 16-е место в Премьер-Лиге, проиграв дома "Бернли" со счетом 0:1.

На разочаровывающую ничью против "Аполлона" в Лиге Европы тренер "ирисок" Рональд Куман отреагировал, поменяв ровно половину полевых игроков. Среди усевшихся на лавку оказался и Уэйн Руни, а вот Куко Мартина, Майкл Кин, Никола Влашич, Доминик Калверт-Левин и Умар Ниассе вернулись в команду.

Стартовый же состав "бордовых" не изменился по сравнению с безголевым матчем против "Хаддерсфилда".

Размяв молодого голкипера "Бернли" Ника Поупа парой неплохих ударов в начале матча, затем хозяева "Гудисон Парк" пропустили. Джефф Хендрик принял передачу от партнера внутри штрафной, одновременно избежав единоборства с Морганом Шнайдерленом, и расстрелял ворота с 13 метров — 0:1.

"Эвертон" невыразительно провел остаток тайма и слегка добавил лишь после перерыва — но все равно недостаточно, чтобы рассчитывать на ответный гол. Гости чувствовали себя комфортно, уверенно разрушая все атаки соперника.

Несмотря на все замены на усиление атаки, "ирискам" так и не удалось избежать поражения, а их финальный штурм вышел откровенно жалким.

"Бернли" продолжает удивлять на выезде, тогда как "Эвертон" продолжает находится в глубоком кризисе. Если Рональд Куман не сможет найти выход из столь сложной ситуации, руководство клуба скоро задумается о смене тренера.

"Эвертон" — "Бернли". Отчет о матче



Метки Бернли, обзор матча, Премьер-Лига, Эвертон

Автор mihajlo   

Дата 01.10.2017 18:05

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  1. kos9k 01.10.2017 18:13 # kos9k
    Куман нацелился на Лигу Чемпионов

    Источник: http://fapl.ru/posts/55043/

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  2. cruise877 01.10.2017 18:12 # cruise877
    Ебаный Эвертон ебаный куман

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  3. electric 01.10.2017 18:12 # electric
    а какие песТни и оды 3му клубу ливапуля воспевали

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  4. liverfun 01.10.2017 18:11 # liverfun
    дайч - следующий тренер чилсов. топово поставленная оборона и высочайшая реализация моментов.

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  5. best-fanunited 01.10.2017 18:10 # best-fanunited
    не буду удивлен если Кумана попрут после этого старта... но думаю что увольнение не выход, так как сейчас на замену нету норм тренера.. разве что папа карло назначат.

    а так играют как редкое гауно

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  6. januzaj00 01.10.2017 18:09 # januzaj00
    Да, это жёстко

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