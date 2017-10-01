Венгер: "Невозможно тренировать 21 год, только идя на взлет"

Наставник "Арсенала" Арсен Венгер заявил, что на протяжении столь длительного времени, как он работает в клубе, спады в результатах неизбежны.

В воскресенье Венгер отметил 21-летие с того дня, как он вступил в должность рулевого "канониров". Команда смогла преподнести Арсену подарок на этот юбилей в виде уверенной победы над "Брайтоном" со счетом 2:0.



В то же время не секрет, что в последние годы существенная доля фанатов "Арсенала" отвернулась от Венгера, однако Арсен философски смотрит на то, что ему пока не удается повторить прежние успехи.



"Я даже не знал об этом событии, но пресса только что сообщила мне об этом. Я бы не хотел слишком акцентировать на этом внимание. Я сохраняю концентрацию на своей работе как в хорошей обстановке, так и в плохой".



"Когда ты находишься где-нибудь 21 год, то знаешь, что у тебя бывают хорошие и плохие моменты. Никто не может провести 21 год, идя только на взлет. Что мне нравится в этой игре, так это возможность реагировать на плохие моменты", — цитирует Венгера Evening Standard.