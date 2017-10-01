Лэмпард считает победу "Сити" над "Челси" доминирующей

Легенда "Челси" Фрэнк Лэмпард считает, что свою победу над командой Антонио Конте "Манчестер Сити" одержал в доминирующем стиле, несмотря на скромный счет.

В субботу "горожане" отпраздновали победу 0:1 на "Стэмфорд Бридж" благодаря блестящему голу Кевина Де Брюйне. И хотя счет может свидетельствовать о том, что борьба была упорной, у Лэмпарда осталось другое ощущение. Фрэнк считает, что "Сити" вчистую затмил "синих".



"Сити" их превосходил, переигрывал и занимал лучшие позиции. Каждый игрок "Сити", находясь с мячом, имел три-четыре варианта для продолжения игры".



"Челси" на две-три секунды запаздывал с прессингом и, как команда, никогда не был близок по уровню игры к сопернику. Когда подобное длится весь матч, непременно возникает момент, когда кому-либо из "Сити" удается проявить свое высочайшее мастерство, что и сделал Кевин Де Брюйне", — сообщил Лэмпард в эфире BT Sport.