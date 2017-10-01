Лэмпард считает победу "Сити" над "Челси" доминирующей

Виллиан и Кевин Де Брюйне Легенда "Челси" Фрэнк Лэмпард считает, что свою победу над командой Антонио Конте "Манчестер Сити" одержал в доминирующем стиле, несмотря на скромный счет.

В субботу "горожане" отпраздновали победу 0:1 на "Стэмфорд Бридж" благодаря блестящему голу Кевина Де Брюйне. И хотя счет может свидетельствовать о том, что борьба была упорной, у Лэмпарда осталось другое ощущение. Фрэнк считает, что "Сити" вчистую затмил "синих".

"Сити" их превосходил, переигрывал и занимал лучшие позиции. Каждый игрок "Сити", находясь с мячом, имел три-четыре варианта для продолжения игры".

"Челси" на две-три секунды запаздывал с прессингом и, как команда, никогда не был близок по уровню игры к сопернику. Когда подобное длится весь матч, непременно возникает момент, когда кому-либо из "Сити" удается проявить свое высочайшее мастерство, что и сделал Кевин Де Брюйне", — сообщил Лэмпард в эфире BT Sport.



Метки Лэмпард, Манчестер Сити, Премьер-Лига, Челси

Автор mihajlo   

Дата 01.10.2017 16:30

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  1. bluehonorcfc9 01.10.2017 17:36 # bluehonorcfc9
    Есть причины,матч был после 3 дней и 18 часов игры с Атлетами. Тупо парни не восстановились,все было видно не вооруженным глазом.

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  2. mancityman 01.10.2017 17:32 # mancityman
    Френки всего лишь поиграл сезон за Королей и понял что синяя помойка chelsia это лютое говно .

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  3. hachidlo 01.10.2017 16:48 # hachidlo
    Команда вышла играть вторым номером, за что и поплатилась. Причем пока играл Мората игра шла на равных, но выход Виллиана вообще убил какую либо атаку в дальнейшем. Надеюсь Конте учтёт ошибки (особенно бесконечный выпуск в старте Фабрегаса, который этот сезон посредственно проводит).

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  4. podpolkovnik 01.10.2017 16:47 # podpolkovnik
    сердце Челси,диспетчер Челси........

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  5. toha-bludsikir 01.10.2017 16:38 # toha-bludsikir
    Красава Лэмп. Легенда Сити... Эх вспомнил его гол членсам на СБ.

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  6. mcart 01.10.2017 16:37 # mcart
    Легенда сити, диспетчер сити, сердце сити

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