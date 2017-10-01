"Арсенал" одержал рутинную победу над "Брайтоном"

"Арсенал" продолжил сближение с лидирующей группой Премьер-Лиги, без каких-либо проблем одержав победу над "Брайтоном" — 2:0.

Относительно победы над "Вест Бромвичем" в понедельник в старте у "канониров" появились Роб Холдинг и Алекс Ивоби, а вот Лоран Косьелни и Месут Озил остались в лазарете.



В стартовый состав "чаек" были включены Гаэтан Бонг, Хосе Искьердо и Иззи Браун, заменив Маркуса Зуттнера, Антони Кнокера и Томера Хемеда.



"Арсенал" сразу же забрал себе мяч и принялся атаковать. Первым на удар отважился Алексис Санчес, однако голкипер гостей Мэтт Райан уверенно забрал мяч.



Оказываемое хозяевами давление нельзя было назвать сумасшедшим, однако уже на 16-й минуте "Брайтон" дрогнул. После розыгрыша стандарта мяч буквально заметался по штрафной площадке и в итоге отскочил в район 11-метровой отметки к Начо Монрелю, который подработал снаряд грудью и пробил с правой ноги — 1:0.



В середине тайма "чайки" неожиданно огрызнулись дальним ударом Солли Марча в штангу. Гости стали подавать некоторые признаки жизни, но до перерыва серьезных моментов больше не создали, так ни разу и не попав в створ ворот Петра Чеха.



По прошествии 10 минут во втором тайме "Арсенал" снял все вопросы об исходе матча. Посл нескольких передач в касание Санчес оказался внутри штрафной, но возможности пробить у него не было, поэтому Алексис сделал классную передачу пяткой на свободного Ивоби, и тот нанес удар в касание над плечом голкипера — 2:0.



"Брайтон" окончательно пал духом и стал заметно нервничать, однако хозяева играли в свое удовольствие и не ставили перед собой цель добить раненого соперника.



В концовке матча темп упал до предела и лишь Шкодран Мустафи слегка развлек публику. Сперва защитник "канониров" позволил вышедшему на замену Глену Мюррею нанести опаснейший удар головой рядом со штангой, а затем сам едва не поразил свои ворота, но тоже не попал в створ.



"Арсенал" достаточно легко открыл счет в этом матче, продавив оборону "Брайтона", и в дальнейшем не имел особых проблем. "Канониры" отпраздновали очередную победу и продолжают преследовать лидирующую группу.



"Арсенал" — "Брайтон". Отчет о матче