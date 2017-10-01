Компани завершит карьеру в сборной Бельгии

Капитан "Манчестер Сити" Венсан Компани заявил, что завершит карьеру в сборной Бельгии после Чемпионата Мира следующим летом.

На этой неделе главный тренер "Сити" Пеп Гвардиола сообщил, что защитник еще ни разу не тренировался с тех пор, как получил травму в матче с Гибралтаром в начале сентября. Чтобы привести себя в порядок, Венсан планирует завершить международную карьеру.



"Я не перестану играть в футбол после Чемпионата Мира в России, но, скорее всего, перестану играть за сборную. Роберто Мартинес уже знает об этом".



"Если мне придется пойти на такой шаг из-за проблем со здоровьем, я сделаю это безо всяких колебаний. Если оглядываться назад, думаю, я провел отличную карьеру за сборную".



"Чем больше матчей я провожу, тем сложнее поддерживать себя в хорошей физической форме и тем меньше шансов просто продолжать играть в футбол", - сообщил Компани Daily Mail.