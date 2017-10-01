Бенитес: "Только чудо поможет "Ливерпулю" выиграть титул"

Главный тренер "Ньюкасла" Рафаэль Бенитес уверен, что только чудо наподобие "Лестера" поможет "Ливерпулю" выиграть Премьер-Лигу.

В свое время Бенитес поссорился с владельцами "Ливерпуля" на почве трансферной политики, которая не предполагала серьезных травм. С тех пор ситуация не изменилась, по мнению испанца, поэтому "красные" могут рассчитывать только на чудо и провал конкурентов.



"Когда я приехал в "Ливерпуль", наш бюджет составлял 20 миллионов фунтов. Когда я уходил, его сократили до 17 миллионов фунтов, но люди все равно говорили, что я должен был выиграть титул".



"Если конкуренты проведут неудачный сезон - все сразу - тогда у вас есть шансы. Но не забывайте, что даже в таких условиях "Ливерпуль" набрал при мне 86 очков и финишировал вторым. Только волшебный сезон в исполнении "Манчестер Юнайтед" не позволил нам выиграть Премьер-Лигу".



"Реальность такова, что в 90 процентов случаев титул выигрывает команда с самым большим бюджетом в лиге. У вас есть шансы только тогда, когда три-четыре ваших конкурента одновременно заваливают сезон. Именно по этой причине титул выиграл "Лестер", - цитирует Бенитеса Daily Mail.