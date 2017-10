Главный тренер "Челси" Антонио Конте уверен, что нападающий Альваро Мората избежал серьезной травмы в домашнем матче с "Манчестер Сити".

Накануне Альваро пришлось покинуть "Стэмфорд Бридж" еще в первом тайме встречи, завершившейся победой "Сити" 0:1. Конте уверен, что испанец избежал серьезной травмы, однако за национальную сборную Мората, скорее всего, не сыграет.



"У него возникли мышечные проблемы, но я не думаю, что все так серьезно. Он решил покинуть поле, чтобы не усугублять ситуацию. Перед заменой он подошел ко мне и сказал: "Тренер, я предпочту покинуть поле, иначе рискую нарваться на серьезную травму".



"В ближайшие дни его осмотрит медицинский персонал, но я не думаю, что он сыграет за сборную Испании. С учетом того, что мы играем каждые три дня, этого можно было ожидать. Мы решились на этот риск, потому что Мората слишком важен для нас", - цитирует Конте Four Four Two.