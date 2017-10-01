Мората избежал серьезной травмы
Главный тренер "Челси" Антонио Конте уверен, что нападающий Альваро Мората избежал серьезной травмы в домашнем матче с "Манчестер Сити".
Накануне Альваро пришлось покинуть "Стэмфорд Бридж" еще в первом тайме встречи, завершившейся победой "Сити" 0:1. Конте уверен, что испанец избежал серьезной травмы, однако за национальную сборную Мората, скорее всего, не сыграет.
"У него возникли мышечные проблемы, но я не думаю, что все так серьезно. Он решил покинуть поле, чтобы не усугублять ситуацию. Перед заменой он подошел ко мне и сказал: "Тренер, я предпочту покинуть поле, иначе рискую нарваться на серьезную травму".
"В ближайшие дни его осмотрит медицинский персонал, но я не думаю, что он сыграет за сборную Испании. С учетом того, что мы играем каждые три дня, этого можно было ожидать. Мы решились на этот риск, потому что Мората слишком важен для нас", - цитирует Конте Four Four Two.
01.10.2017 13:00
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Топарик жуткий жалко травма случилась.ПО игре обоссывал Стоунса как шлюшку.
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Можно по-разному относиться к тому или иному клубу, но всегда сочувствуешь игрокам, которые начали новый этап своей карьеры и травмировались. Очень это досадно, прежде всего психологически. Здоровья испанцу!
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Дрогба пол карьеры без колена отбегал. Вот уж подписали топоря...
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Может ему просто стыдно стало и он поэтому решил уйти? 10 одноклубников в своей штрафной, он один впереди болтался, наверняка быстро смекнул, какая это безнадёга
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Живот заболел, как перед контрольной
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жаль, здоровья ему
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Тень Лукаку
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Мавер тоже сначала заверял, что их властелин на 3 недели выпал
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