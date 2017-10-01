Мората избежал серьезной травмы

Альваро Мората Главный тренер "Челси" Антонио Конте уверен, что нападающий Альваро Мората избежал серьезной травмы в домашнем матче с "Манчестер Сити".

Накануне Альваро пришлось покинуть "Стэмфорд Бридж" еще в первом тайме встречи, завершившейся победой "Сити" 0:1. Конте уверен, что испанец избежал серьезной травмы, однако за национальную сборную Мората, скорее всего, не сыграет.

"У него возникли мышечные проблемы, но я не думаю, что все так серьезно. Он решил покинуть поле, чтобы не усугублять ситуацию. Перед заменой он подошел ко мне и сказал: "Тренер, я предпочту покинуть поле, иначе рискую нарваться на серьезную травму".

"В ближайшие дни его осмотрит медицинский персонал, но я не думаю, что он сыграет за сборную Испании. С учетом того, что мы играем каждые три дня, этого можно было ожидать. Мы решились на этот риск, потому что Мората слишком важен для нас", - цитирует Конте Four Four Two.



Метки Мората, травмы, Челси

Автор foxmcfc   

Дата 01.10.2017 13:00

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  1. bluehonorcfc9 01.10.2017 14:09 # bluehonorcfc9
    Топарик жуткий жалко травма случилась.ПО игре обоссывал Стоунса как шлюшку.

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  2. sausage 01.10.2017 13:52 # sausage
    Можно по-разному относиться к тому или иному клубу, но всегда сочувствуешь игрокам, которые начали новый этап своей карьеры и травмировались. Очень это досадно, прежде всего психологически. Здоровья испанцу!

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  3. darvil 01.10.2017 13:33 # darvil
    Дрогба пол карьеры без колена отбегал. Вот уж подписали топоря...

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  4. psycho1 01.10.2017 13:26 # psycho1
    Может ему просто стыдно стало и он поэтому решил уйти? 10 одноклубников в своей штрафной, он один впереди болтался, наверняка быстро смекнул, какая это безнадёга

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  5. pauk 01.10.2017 13:14 # pauk
    Живот заболел, как перед контрольной

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  6. reams 01.10.2017 13:07 # reams
    жаль, здоровья ему

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  7. stepan-jam-boss 01.10.2017 13:04 # stepan-jam-boss
    Тень Лукаку

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  8. ganinilyha 01.10.2017 13:01 # ganinilyha
    Мавер тоже сначала заверял, что их властелин на 3 недели выпал

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