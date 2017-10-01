Гвардиола: "Наши конкуренты хороши"

Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола отказался делать какие-либо прогнозы относительно развития чемпионской гонки.

В субботу "горожане" подтвердили свои амбиции, одержав минимальную победу в гостях у действующего чемпиона Премьер-Лиги. Гвардиола считает этот результат очень важным, однако отказывается забегать вперед и считает, что у его команды есть очень серьезные конкуренты.



"Сейчас только сентябрь. Конечно, нам было так важно победить на "Стэмфорд Бридж", ведь это означает, что "Челси" не смог получить три очка. Это так важно в плане очков".



"Конечно, ты должен уметь адаптироваться к своим соперникам, но здесь мы на первой же минуте показали, что приехали выиграть этот матч. Именно это я хочу придать своему клубу".



"Вместе с нами в гонке участвует "Юнайтед". А также команда имени Харри Кейна, забивающего по два-три гола каждую неделю".



"Жозе с "Юнайтед" всегда будет тяжелым соперником, потому что, глядя сейчас на "Юнайтед", вы думаете:" Да, это и есть команда Жозе Моуриньо". Они так агрессивны, выигрывают единоборства и хороши на контратаках. Они уже убедили, что этот стиль может принести им успех. Так что нам будет тяжело".



"Однако важно в процессе этой борьбы демонстрировать, на что мы способны. Куда бы мы ни отправились — на "Олд Траффорд", "Уайт Харт Лэйн" или "Эмирейтс" — мы должны стараться играть в свою игру. Наши конкуренты хороши. Но мы должны стараться быть собой", — цитирует Гвардиолу Sky Sports.