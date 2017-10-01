Венгер: "Ощущаем себя другой командой"

Тренер Арсен Венгер считает, что "Арсенал" стал "другой командой" относительно поражения 4:0 от "Ливерпуля" в конце августа.

В первых матчах сезона "канониры" показывали откровенно невыразительную игру, а 27 августа потерпели унизительное поражение на "Энфилде".



Однако закрытие трансферного окна принесло "Арсеналу" облегчение. Окончания лета закрыло вопрос с будущим целого ряда игроков, пускай и временно, и в данный момент подопечные Венгер могут похвастать серией из пяти побед и одной ничьи. Арсен считает, что теперь его команда более сплоченная.



"Мы чувствуем себя другой командой. Вы можете видеть это по тому, как мы играем в футбол. Для этого тебе необходима сплоченность в коллективе. Бремя трансферного окна было гораздо тяжелее, нежели перерыва на сборные".



"Я связываю наш прогресс с осознанием того факта, что мы были недостаточно хороши. Но то был особенный день для нас: поражение случилось перед самым закрытием трансферного окна и перед самым международным перерывом".



"Мы сохранили сплоченность и отреагировали своей игрой на поле", — цитирует Венгера Sky Sports.