Венгер: "Ощущаем себя другой командой"

Арсенал Тренер Арсен Венгер считает, что "Арсенал" стал "другой командой" относительно поражения 4:0 от "Ливерпуля" в конце августа.

В первых матчах сезона "канониры" показывали откровенно невыразительную игру, а 27 августа потерпели унизительное поражение на "Энфилде".

Однако закрытие трансферного окна принесло "Арсеналу" облегчение. Окончания лета закрыло вопрос с будущим целого ряда игроков, пускай и временно, и в данный момент подопечные Венгер могут похвастать серией из пяти побед и одной ничьи. Арсен считает, что теперь его команда более сплоченная.

"Мы чувствуем себя другой командой. Вы можете видеть это по тому, как мы играем в футбол. Для этого тебе необходима сплоченность в коллективе. Бремя трансферного окна было гораздо тяжелее, нежели перерыва на сборные".

"Я связываю наш прогресс с осознанием того факта, что мы были недостаточно хороши. Но то был особенный день для нас: поражение случилось перед самым закрытием трансферного окна и перед самым международным перерывом".

"Мы сохранили сплоченность и отреагировали своей игрой на поле", — цитирует Венгера Sky Sports.



Метки Арсенал, Венгер

Автор mihajlo   

Дата 01.10.2017 11:00

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  1. reams 01.10.2017 11:20 # reams
    скажем так, то был матч случайность и недоразумение

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  2. mr-arti 01.10.2017 11:14 # mr-arti
    не на долго

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