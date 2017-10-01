Куман: "Думали, Жиру наш"

Главный тренер "Эвертона" Рональд Куман признался, что минувшим летом его клуб был близок к покупке нападающего "Арсенала" Оливье Жиру.

В данный момент Куман находится под серьезным давлением, ведь игра его команды никак не соответствует тем инвестициям, что совершили "ириски" на трансферном рынке минувшим летом.



Однако Рональд отмечает, что значительная часть потраченных средств была компенсирована продажами, вроде трансфера Ромелу Лукаку в "Манчестер Юнайтед". Также Куман сетует на сорвавшийся переход Жиру из "Арсенала".



"Даже в Голландии говорят: "Слушайте, они потратили 150 миллионов фунтов! Посмотрите, как они играют". Неужели? Но мы также и потеряли игроков".



"В итоге мы потратили 40 или 45 миллионов. Почему вы постоянно говорите о 150 миллионах? Вы знаете, что 150 миллионов сейчас равнозначны 25 миллионам четыре года назад. Если бы Лукаку был продан после Неймара, то, возможно, мог бы принести нам 130 миллионов".



"Нет, вы делаете на этом акцент. Когда мы продали Лукаку, то в тот момент не ожидали пригласить на его место нападающего, способного забивать минимум 25 голов за сезон, потому что найти такого нападающего было почти невозможно".



"Если я могу купить Месси, я куплю Месси. Я куплю Алексиса Санчеса или Роналду, если это возможно".



"Что я ожидал, так это больше голов от других игроков вблизи позиции нападающего. Кроме того, в данный момент у нас трое нападающих: Ниассе как третий, Доминик (Калверт-Левин) и Рамирес".



"Нам действительно требовался игрок на острие, потому что это позволяет команде играть разнообразно, но мы не нашли хорошего игрока на эту роль. Мы думали, что Жиру наш, но этого не случилось", — сообщил Куман The Times.