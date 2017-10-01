Альберто Морено: "Теперь мои критики закрыли рты"

Левый защитник "Ливерпуля" Альберто Морено считает, что своей игрой на старте этого сезона ему удалось заставить своих персональных критиков замолкнуть.

На протяжении практически всего прошлого сезона главный тренер "красных" Юрген Клопп использовал слева в обороне номинального полузащитника Джеймса Милнера, тогда как Морено практически не выходил на поле.



Уход Альберто из клуба минувшим летом казался неизбежным, тем более что в июне приобрести испанца пытался "Наполи". Однако Морено сохранил верность "Ливерпулю" и пока оставляет вне стартового состава не только Милнера, но и новичка Эндрю Робертсона, доказывая неправоту своих критиков.



"Лично я очень, очень доволен тем, как идут мои дела в этом сезоне. Я провел целый год, не играя большого количества матчей. То был плохой сезон для меня, моя семья тяжело это переживала, как и я сам".



"Летом все выглядело плохо. Ходили разговоры, что я собираюсь уйти, что я должен уйти. Однако ни в какой момент времени я не был согласен с этими заявлениями. Я хотел остаться и сражаться за свое место. С этой целью и я начал предсезонный период, я хотел сражаться за свою карьеру в этом клубе".



"Когда я вернулся к предсезонной подготовку, то хотел поговорить с тренером и быть честным с ним. Мы вместе сели, и я сказал ему: "Я хочу остаться в клубе. Что я могу сделать, чтобы вернуть место в команде? Я бы хотел, чтобы ты тоже был честен со мной".



"Он был очень искренен, очень честен, сказав: "Послушай, я не могу взять и пообещать тебе место в команде. Я покупаю нового левого защитника".



"Так к нам пришел Робертсон, но он вдохновил меня, чтобы продолжать работать и посмотреть, как будет складываться предсезонный период. Так я и поступил. Я сосредоточился на своем желании остаться и упорно трудиться. У меня были предложения, но мои помыслы всегда были о том, чтобы остаться здесь".



"Я люблю этот клуб, этот город и это место. Я хорошо начал сезон, поэтому критики, которые говорили, что я должен уйти, теперь закрыли свои рты. Я не могу быть счастливее", — сообщил Морено Liverpool Echo.