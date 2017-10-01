Гвардиола и Конте восхищаются Де Брюйне
Тренер Хосеп Гвардиола из "Манчестер Сити" и Антонио Конте из "Челси" не удержались от похвалы полузащитника Кевина Де Брюйне, ставшего главным героем субботнего матча Премьер-Лиги на "Стэмфорд Бридж".
Именно Де Брюйне, ранее в своей карьере не сумевший заиграть в "Челси", забил гол, который обеспечил "горожанам" победу 0:1 над чемпионами Премьер-Лиги. По мнению Гвардиолы, бельгиец "способен абсолютно на все" на футбольном поле.
"В этом сезоне у него многое получается. В прошлом сезоне он 12 или 13 раз попал в штангу, а теперь мячи идут в ворота".
"Он способен абсолютно на все. Он оказывается с мячом на различных позициях, он может сделать короткую передачу или длинную. А без мяча он самый скромный, самый застенчивый парень. Он сам говорит: "Если мне нужно пробежать 100 километров ради команды, я сделаю это".
Игрока его таланта непросто отыскать. Он один из наших капитанов. Думаю, он делает шаг вперед, и партнерам комфортно, когда он на поле. Сегодня Кевин в очередной раз показал, насколько он хорош. И помог нам победить. Поэтому мы так счастливы", — цитирует Гвардиолу Sky Sports.
С хвалебной речью в адрес Кевина выступил и Конте, выразив недоумение, как его клуб позволил уйти такому большому таланту.
"Если честно, я не знаю, как это допустили, это случилось до меня. Можно уверенно сказать лишь то, что мы говорим об игроке топ-уровня, совершенном игроке. Он хорош: обладает техникой, быстр и упорно работает на команду. Он совершенный игрок", — приводит слова Конте The Guardian.
01.10.2017 08:00
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Еще в Вердере показывал , каким игроком он может стать. Каким недальновидным нужно быть , чтобы вообще отпускать такого игрока , предпочитая ему Шюррле , Виллиана или Оскара. К тому же ему было тогда всего лишь 22. Эх , Моур , Моур ....
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Фото:- приходи ко мне вечером, я тебе кое что покажу! - Я подумаю
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