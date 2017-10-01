Гвардиола и Конте восхищаются Де Брюйне

Тренер Хосеп Гвардиола из "Манчестер Сити" и Антонио Конте из "Челси" не удержались от похвалы полузащитника Кевина Де Брюйне, ставшего главным героем субботнего матча Премьер-Лиги на "Стэмфорд Бридж".

Именно Де Брюйне, ранее в своей карьере не сумевший заиграть в "Челси", забил гол, который обеспечил "горожанам" победу 0:1 над чемпионами Премьер-Лиги. По мнению Гвардиолы, бельгиец "способен абсолютно на все" на футбольном поле.



"В этом сезоне у него многое получается. В прошлом сезоне он 12 или 13 раз попал в штангу, а теперь мячи идут в ворота".



"Он способен абсолютно на все. Он оказывается с мячом на различных позициях, он может сделать короткую передачу или длинную. А без мяча он самый скромный, самый застенчивый парень. Он сам говорит: "Если мне нужно пробежать 100 километров ради команды, я сделаю это".



Игрока его таланта непросто отыскать. Он один из наших капитанов. Думаю, он делает шаг вперед, и партнерам комфортно, когда он на поле. Сегодня Кевин в очередной раз показал, насколько он хорош. И помог нам победить. Поэтому мы так счастливы", — цитирует Гвардиолу Sky Sports.



С хвалебной речью в адрес Кевина выступил и Конте, выразив недоумение, как его клуб позволил уйти такому большому таланту.



"Если честно, я не знаю, как это допустили, это случилось до меня. Можно уверенно сказать лишь то, что мы говорим об игроке топ-уровня, совершенном игроке. Он хорош: обладает техникой, быстр и упорно работает на команду. Он совершенный игрок", — приводит слова Конте The Guardian.