Почеттино раскритиковал Алли за симуляцию
Наставник "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино подверг критике своего полузащитника Деле Алли за симуляцию в матче против "Хаддерсфилда".
В субботу Алли помог "шпорам" одержать победу 0:4 над новичком Премьер-Лиги. Помимо попадания в штангу, Деле также отметился нелепой попыткой ввести рефери в заблуждение.
Однако за свой нырок в штрафной площади игрок сборной Англии получил желтую карточку, а не пенальти, и Почеттино советует Деле сделать выводы.
"Я не видел этого эпизода. С моего места было сложно увидеть. Но если все было так, как вы говорите, это должно стать для него уроком. Он должен кое-чему научиться. Такого рода действия не помогают — ни ему самому, ни команде, ни футболу".
"В последние несколько лет мы много говорим о справедливой игре, о честности. Думаю, он значительно прибавляет в этом отношении, но все еще должен многому научиться", — цитирует Почеттино Sky Sports.
01.10.2017 07:00
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Что то немного сыровато выглядит на старте сезона. Или это у нас завышенные ожидания насчет его игры ... Надеемся , еще прибавит .
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Алли очень хочет выигрывать. Любой ценой. Порой перебирает в этом стремлении. Надо учиться сдерживать свои инстинкты. Или по крайней мере действовать умнее.
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