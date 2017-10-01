Почеттино раскритиковал Алли за симуляцию

Наставник "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино подверг критике своего полузащитника Деле Алли за симуляцию в матче против "Хаддерсфилда".

В субботу Алли помог "шпорам" одержать победу 0:4 над новичком Премьер-Лиги. Помимо попадания в штангу, Деле также отметился нелепой попыткой ввести рефери в заблуждение.



Однако за свой нырок в штрафной площади игрок сборной Англии получил желтую карточку, а не пенальти, и Почеттино советует Деле сделать выводы.



"Я не видел этого эпизода. С моего места было сложно увидеть. Но если все было так, как вы говорите, это должно стать для него уроком. Он должен кое-чему научиться. Такого рода действия не помогают — ни ему самому, ни команде, ни футболу".



"В последние несколько лет мы много говорим о справедливой игре, о честности. Думаю, он значительно прибавляет в этом отношении, но все еще должен многому научиться", — цитирует Почеттино Sky Sports.