Почеттино раскритиковал Алли за симуляцию

Деле Алли Наставник "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино подверг критике своего полузащитника Деле Алли за симуляцию в матче против "Хаддерсфилда".

В субботу Алли помог "шпорам" одержать победу 0:4 над новичком Премьер-Лиги. Помимо попадания в штангу, Деле также отметился нелепой попыткой ввести рефери в заблуждение.

Однако за свой нырок в штрафной площади игрок сборной Англии получил желтую карточку, а не пенальти, и Почеттино советует Деле сделать выводы.

"Я не видел этого эпизода. С моего места было сложно увидеть. Но если все было так, как вы говорите, это должно стать для него уроком. Он должен кое-чему научиться. Такого рода действия не помогают — ни ему самому, ни команде, ни футболу".

"В последние несколько лет мы много говорим о справедливой игре, о честности. Думаю, он значительно прибавляет в этом отношении, но все еще должен многому научиться", — цитирует Почеттино Sky Sports.



Метки Алли, Почеттино, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 01.10.2017 07:00

Количество просмотров Просмотров: 874

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. halamadrid94 01.10.2017 08:21 # halamadrid94
    Что то немного сыровато выглядит на старте сезона. Или это у нас завышенные ожидания насчет его игры ... Надеемся , еще прибавит .

    (ответить)

  2. ray-black 01.10.2017 07:11 # ray-black
    Алли очень хочет выигрывать. Любой ценой. Порой перебирает в этом стремлении. Надо учиться сдерживать свои инстинкты. Или по крайней мере действовать умнее.

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Загрузка...

Поиск: