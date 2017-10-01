7-й тур Премьер-Лиги. Анонс матчей воскресенья

В воскресенье тремя поединками завершится 7-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этих матчей.





АРСЕНАЛ — БРАЙТОН 14:00



После закрытия трансферного окна дела "Арсенала" пошли в гору. "Канониры" одержали две победы в Лиге Европы, продвинулись в Кубке Лиги, а в Премьер-Лиге набрали семь очков из девяти возможных, не пропустив ни гола. "Брайтон" пока на выезде смотрится неубедительно, свое единственное очко набрав в безголевом матче против "Уотфорда". Все четыре последних встречи команд с учетом всех соревнований завершились поражениями "чаек".



Полузащитник "Арсенала" Месут Озил не успевает залечить колено к воскресенью. Также все еще отсутствуют Калум Чемберс, Франсис Кокелен, Санти Касорла, Алекс Ивоби и Данни Уэлбек.



К трехматчевой дисквалификации приступает нападающий "Брайтона" Томер Хемед. Гленн Мюррей едва возобновил тренировки после травмы лодыжки.



ЭВЕРТОН — БЕРНЛИ 16:15



В середине недели Рональд Куман сильно разочаровал публику "Гудисон Парк", ведь "Эвертон" позволил игравшему вдесятером "Аполлону" уйти от поражения в матче Лиги Европы. Домашняя встреча с "Бернли", на удивление уверенно играющим на выезде в этом сезоне, представляется возможностью для Кумана вернуть доверие фанатов и руководителей клуба. "Ириски" одержали четыре победы в пяти последних матчах против "бордовых" в Премьер-Лиге.



Впервые за 20 месяцев в старте "Эвертона" на матч Премьер-Лиги может выйти нападающий Умар Ниассе. Майклу Кину и Филу Ягиелке предстоит фитнес-тест.



"Бернли" предстоит оценить состояние ряда игроков, но Нахки Уэллс и Джонатан Уолтерс точно не сыграют.



НЬЮКАСЛ — ЛИВЕРПУЛЬ 18:30



В период работы с "Ливерпулем" нынешний тренер "Ньюкасла" Рафаэль Бенитес завоевал четыре трофея, включая Лигу Чемпионов, о чем Юргену Клоппу пока остается только мечтать, учитывая невыразительный старт "красных" на групповом этапе элитного европейского турнира. Испанец не скрывает того, что противостояние с бывшим клубом будет для него эмоциональным, однако он постарается увеличить давление, под которым находится Клопп из-за плохих действий в обороне. В шести последних встречах команд на "Сент Джеймс Парк" "сороки" уступили лишь однажды, одержав четыре победы.



Нападающий "Ньюкасла" Александар Митрович снова доступен после дисквалификации, но вытеснить из основы Хоселу ему будет непросто. Оправился после травмы Флориан Лежен, однако Пол Дамметт и Массадио Хайдара остаются в лазарете.



Нападающий "Ливерпуля" Садио Мане готов выйти с первых минут после отбытия дисквалификации. Натаниэль Клайн и Адам Лаллана команде не помогут.