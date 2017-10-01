Ловрен рассказал, что вынужден играть на обезболивающем

Деян Ловрен Защитник "Ливерпуля" Деян Ловрен объяснил спад в своей игре проблемами со здоровьем и необходимостью принимать обезболивающее, чтобы выходить на поле.

Болельщики "красных" все еще помнят эпизод в начале матча Лиги Чемпионов против "Севильи", когда Деян махнул ногой мимо мяча и позволил сопернику расстрелять ворота. Однако это далеко не единственный ляп хорвата на старте нового сезона.

28-летний Ловрен признает, что в данный момент его состояние далеко от идеального, и если бы не медикаменты, он бы вообще не смог выходить на поле.

"На протяжении двух последних недель у меня возникают проблемы по всему телу: сперва моя спина, а теперь я повредил и ахиллово сухожилие. Я принимаю таблетки, чтобы можно было играть. По пять штук перед каждым матчем. Я играю, но не могу тренироваться. Именно поэтому я пропустил матчи против "Манчестер Сити" и "Бернли", — цитирует Ловрена The Guardian.

Добавим, что в этом сезоне "Ливерпуль" пропустил уже 17 голов, а главный тренер Юрген Клопп до сих пор не нашел оптимальное сочетание защитников.



Метки Ливерпуль, Ловрен, травмы

Автор mihajlo   

Дата 01.10.2017 00:05

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  1. gerrard08 01.10.2017 00:48 # gerrard08
    Даунизм это не болезнь, Лавруша смирись уже.

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  2. lfc01unwa 01.10.2017 00:35 # lfc01unwa
    Все нормально будет! UNWA

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  3. blaster88 01.10.2017 00:29 # blaster88
    Сцука вот оказывается в чем проблема

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