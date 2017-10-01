Ловрен рассказал, что вынужден играть на обезболивающем
Защитник "Ливерпуля" Деян Ловрен объяснил спад в своей игре проблемами со здоровьем и необходимостью принимать обезболивающее, чтобы выходить на поле.
Болельщики "красных" все еще помнят эпизод в начале матча Лиги Чемпионов против "Севильи", когда Деян махнул ногой мимо мяча и позволил сопернику расстрелять ворота. Однако это далеко не единственный ляп хорвата на старте нового сезона.
28-летний Ловрен признает, что в данный момент его состояние далеко от идеального, и если бы не медикаменты, он бы вообще не смог выходить на поле.
"На протяжении двух последних недель у меня возникают проблемы по всему телу: сперва моя спина, а теперь я повредил и ахиллово сухожилие. Я принимаю таблетки, чтобы можно было играть. По пять штук перед каждым матчем. Я играю, но не могу тренироваться. Именно поэтому я пропустил матчи против "Манчестер Сити" и "Бернли", — цитирует Ловрена The Guardian.
Добавим, что в этом сезоне "Ливерпуль" пропустил уже 17 голов, а главный тренер Юрген Клопп до сих пор не нашел оптимальное сочетание защитников.
01.10.2017 00:05
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Даунизм это не болезнь, Лавруша смирись уже.
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Все нормально будет! UNWA
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Сцука вот оказывается в чем проблема
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