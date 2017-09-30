Конте признал, что "Челси" был уставшим против "Сити"

Антонио Конте Главный тренер "Челси" Антонио Конте признал, что его команде не хватило времени восстановить силы к матчу против "Манчестер Сити".

В субботу "синие" потерпели свое второе домашнее поражение в этом сезоне, минимально уступив "Сити". Соперник чемпионов Премьер-Лиги был явно свежее, создав больше опасных моментов.

Еще перед матчем Конте отмечал, что его команда имеет на сутки меньше отдыха. Вдобавок "Сити" играл в Лиге Чемпионов дома, а "Челси" — на выезде в Мадриде. По мнению Антонио, накопленная усталость и плохая реализация как раз и привели к поражению.

"Это был тяжелый матч, но мы очень хорошо знаем, что "Манчестер Сити" является большой командой, и играть такого рода матчи очень сложно".

"Думаю, сегодня мы выложились без остатка, и я доволен самоотдачей всех моих игроков. Они продемонстрировали волю сражаться против очень сильной командой".

"Для такого рода матчей тебе требуется время на восстановление, а если ты устал, то перемещаться от штрафной до штрафной непросто. Сегодня мы создавали моменты, но не воспользовались ими. "Манчестер Сити" создавал моменты и воспользовался ими".

"Когда играешь три матча в течение семи дней, то это логично, что ты чем-то рискуешь. Я надеюсь, Мората избежал серьезной травмы. Это задняя поверхность бедра, но мы не знаем, насколько серьезна проблема".

"Нужно двигаться дальше и отдохнуть. Я очень горжусь быть тренером этих игроков", — сообщил Конте BT Sport.



Метки Конте, Манчестер Сити, Премьер-Лига, Челси

Автор mihajlo   

Дата 30.09.2017 22:05

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  1. mazabyka 30.09.2017 23:18 # mazabyka
    1. Игра во вторник - игра в среду.
    2. Игра в пол ноги с шахтеров дома - перелеты в Испанию и игра с атлетико.

    2 фактора за сити. Но они бы и так вынесли нас, мората подвел, замена азара мне непонятна. Этот сити всем насует

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  2. ganinilyha 30.09.2017 22:48 # ganinilyha
    Скучноватый матч был. Наши устали сильнее. А результат вообще забей.

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  3. manutd-20champ 30.09.2017 22:34 # manutd-20champ
    началось нытьё

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  4. psycho1 30.09.2017 22:23 # psycho1
    Конец сентября - команда так устала, что пытается удержать 0-0 в каждом матче. Бестолковый парик действительно считает фанатов команды тупыми и думает, что они в эту чушь поверят?

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  5. denkik 30.09.2017 22:22 # denkik
    Отличный матч. Сити был хорош.

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