Конте признал, что "Челси" был уставшим против "Сити"
Главный тренер "Челси" Антонио Конте признал, что его команде не хватило времени восстановить силы к матчу против "Манчестер Сити".
В субботу "синие" потерпели свое второе домашнее поражение в этом сезоне, минимально уступив "Сити". Соперник чемпионов Премьер-Лиги был явно свежее, создав больше опасных моментов.
Еще перед матчем Конте отмечал, что его команда имеет на сутки меньше отдыха. Вдобавок "Сити" играл в Лиге Чемпионов дома, а "Челси" — на выезде в Мадриде. По мнению Антонио, накопленная усталость и плохая реализация как раз и привели к поражению.
"Это был тяжелый матч, но мы очень хорошо знаем, что "Манчестер Сити" является большой командой, и играть такого рода матчи очень сложно".
"Думаю, сегодня мы выложились без остатка, и я доволен самоотдачей всех моих игроков. Они продемонстрировали волю сражаться против очень сильной командой".
"Для такого рода матчей тебе требуется время на восстановление, а если ты устал, то перемещаться от штрафной до штрафной непросто. Сегодня мы создавали моменты, но не воспользовались ими. "Манчестер Сити" создавал моменты и воспользовался ими".
"Когда играешь три матча в течение семи дней, то это логично, что ты чем-то рискуешь. Я надеюсь, Мората избежал серьезной травмы. Это задняя поверхность бедра, но мы не знаем, насколько серьезна проблема".
"Нужно двигаться дальше и отдохнуть. Я очень горжусь быть тренером этих игроков", — сообщил Конте BT Sport.
30.09.2017 22:05
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Последние комментарии:
1. Игра во вторник - игра в среду.
2. Игра в пол ноги с шахтеров дома - перелеты в Испанию и игра с атлетико.
2 фактора за сити. Но они бы и так вынесли нас, мората подвел, замена азара мне непонятна. Этот сити всем насует
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Скучноватый матч был. Наши устали сильнее. А результат вообще забей.
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началось нытьё
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Конец сентября - команда так устала, что пытается удержать 0-0 в каждом матче. Бестолковый парик действительно считает фанатов команды тупыми и думает, что они в эту чушь поверят?
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Отличный матч. Сити был хорош.
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