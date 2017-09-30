Конте признал, что "Челси" был уставшим против "Сити"

Главный тренер "Челси" Антонио Конте признал, что его команде не хватило времени восстановить силы к матчу против "Манчестер Сити".

В субботу "синие" потерпели свое второе домашнее поражение в этом сезоне, минимально уступив "Сити". Соперник чемпионов Премьер-Лиги был явно свежее, создав больше опасных моментов.



Еще перед матчем Конте отмечал, что его команда имеет на сутки меньше отдыха. Вдобавок "Сити" играл в Лиге Чемпионов дома, а "Челси" — на выезде в Мадриде. По мнению Антонио, накопленная усталость и плохая реализация как раз и привели к поражению.



"Это был тяжелый матч, но мы очень хорошо знаем, что "Манчестер Сити" является большой командой, и играть такого рода матчи очень сложно".



"Думаю, сегодня мы выложились без остатка, и я доволен самоотдачей всех моих игроков. Они продемонстрировали волю сражаться против очень сильной командой".



"Для такого рода матчей тебе требуется время на восстановление, а если ты устал, то перемещаться от штрафной до штрафной непросто. Сегодня мы создавали моменты, но не воспользовались ими. "Манчестер Сити" создавал моменты и воспользовался ими".



"Когда играешь три матча в течение семи дней, то это логично, что ты чем-то рискуешь. Я надеюсь, Мората избежал серьезной травмы. Это задняя поверхность бедра, но мы не знаем, насколько серьезна проблема".



"Нужно двигаться дальше и отдохнуть. Я очень горжусь быть тренером этих игроков", — сообщил Конте BT Sport.