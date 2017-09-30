"Сити" победил "Челси" благодаря голу Де Брюйне

Единственный гол Кевина Де Брюйне позволил "Манчестер Сити" отпраздновать победу в гостях у "Челси" и сохранить лидерство в Премьер-Лиге.

Как и ожидалось, впервые в сезоне Премьер-Лиги в стартовом составе "синих" вышел Эден Азар. Антонио Рюдигер и Андреас Кристенсен заменили Давида Луиса и Виктора Мосеса относительно победы над "Атлетико" в среду.



По сравнению с победой над "Шахтером" в Лиге Чемпионов у "горожан" произошло лишь одно изменение в составе. Вместо угодившего в лазарет Серхио Агуэро появился Рахим Стерлинг.



В начальной стадии матча гости почти в два раза больше владели мячом, однако опаснее был соперник. "Сити" явно нервничал в обороне, и если Альваро Мората пробил головой мимо, то Нголо Канте плотным ударом заставил Эдерсона совершить сейв.



Вскоре "горожане" провел хорошую контратаку, но на прострел Стерлинга с правого фланга никто не поспел. А на 29-й минуте Тибо Куртуа был вынужден спасать "Челси" после удара Давида Сильвы из пределов штрафной площади.



На 35-й минуте хозяева понесли большую потерю. Мората схватился за заднюю поверхность бедра и ушел с поля, освободив свое место Виллиану.



После ухода Мораты игры поскучнела, и лишь перед самым перерывом возникла острая ситуация, когда Куртуа вновь выручил "синих" после удара головой Фернандиньо.



Во втором тайме "Сити" вернул себе преимущество, которое с течением времени лишь нарастало. Порой даже казалось, что "горожане" слишком увлекаются атаками, однако этот риск себя оправдал, потому что на 67-й минуте Кевин Де Брюйне точно пробил с подступов к штрафной — 0:1.



Распечатав ворота Куртуа, гости почувствовали себя еще увереннее и продолжили оказывать давление. Хозяева же никак не могли выйти из обороны, мяч у них не держался. В остатке матча счет уже не изменился, хотя "Сити" был ближе к голу.



С самого начала поединка стало очевидно, что матч Лиги Чемпионов против "Атлетико" отнял много сил у "Челси". "Сити" выглядел свежее и подвижнее. Основательно измотав своего соперника, "горожане" все-таки вырвали победу. Очень некстати для "синих" оказалась и травма Мораты.



"Челси" — "Манчестер Сити". Отчет о матче