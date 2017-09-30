"Сити" победил "Челси" благодаря голу Де Брюйне
Единственный гол Кевина Де Брюйне позволил "Манчестер Сити" отпраздновать победу в гостях у "Челси" и сохранить лидерство в Премьер-Лиге.
Как и ожидалось, впервые в сезоне Премьер-Лиги в стартовом составе "синих" вышел Эден Азар. Антонио Рюдигер и Андреас Кристенсен заменили Давида Луиса и Виктора Мосеса относительно победы над "Атлетико" в среду.
По сравнению с победой над "Шахтером" в Лиге Чемпионов у "горожан" произошло лишь одно изменение в составе. Вместо угодившего в лазарет Серхио Агуэро появился Рахим Стерлинг.
В начальной стадии матча гости почти в два раза больше владели мячом, однако опаснее был соперник. "Сити" явно нервничал в обороне, и если Альваро Мората пробил головой мимо, то Нголо Канте плотным ударом заставил Эдерсона совершить сейв.
Вскоре "горожане" провел хорошую контратаку, но на прострел Стерлинга с правого фланга никто не поспел. А на 29-й минуте Тибо Куртуа был вынужден спасать "Челси" после удара Давида Сильвы из пределов штрафной площади.
На 35-й минуте хозяева понесли большую потерю. Мората схватился за заднюю поверхность бедра и ушел с поля, освободив свое место Виллиану.
После ухода Мораты игры поскучнела, и лишь перед самым перерывом возникла острая ситуация, когда Куртуа вновь выручил "синих" после удара головой Фернандиньо.
Во втором тайме "Сити" вернул себе преимущество, которое с течением времени лишь нарастало. Порой даже казалось, что "горожане" слишком увлекаются атаками, однако этот риск себя оправдал, потому что на 67-й минуте Кевин Де Брюйне точно пробил с подступов к штрафной — 0:1.
Распечатав ворота Куртуа, гости почувствовали себя еще увереннее и продолжили оказывать давление. Хозяева же никак не могли выйти из обороны, мяч у них не держался. В остатке матча счет уже не изменился, хотя "Сити" был ближе к голу.
С самого начала поединка стало очевидно, что матч Лиги Чемпионов против "Атлетико" отнял много сил у "Челси". "Сити" выглядел свежее и подвижнее. Основательно измотав своего соперника, "горожане" все-таки вырвали победу. Очень некстати для "синих" оказалась и травма Мораты.
"Челси" — "Манчестер Сити". Отчет о матче
30.09.2017 21:25
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Последние комментарии:
Сегодняшняя победа Сити ещё раз подтверждает, что титул Челси в АПЛ 16/17 - счастливый случай. Не Челси стал сильней, а Арсенал и два Манчестера оказались в кризисе перестройки команд. Этим же и объясняется четвёртая строчка ливерных, в этом сезоне кина не будет...
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ситюки, когда там в последний раз чемпиками были? вот то то и оно) с лярдоом потраченных нефтедолларов всего за какихто 5-6 лет сити как был дерьмом так и остается, Челси станет чемпионом здесь даже без апелляций, сити с таким энергозатратным и бездумным дворовым футболом сольется к апрелю, удачьки)
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Спите пенсы. Отмазки неубедительные у вас.
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Конте надо было смелее играть.
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Обоссали чмошников, как же приятно) а ещё приятней что КДБ забил, всех с победой)
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Челси с победой
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Уверен, будь у челси на день подготовки больше - парик придумал бы что-то лучше, чем отбиваться весь матч на 0-0 всей командой и менять напа на полузаща при первой возможности. Как с Арсеналом придумал, ах, да..
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Вот и карма за отскок с Атлетико
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Уже завтра Ливерпуль будет выше обоссаных, ору.
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сити легко обыграл. ноль мыслей в атаке у нас. Рюдегера и Кристенсена в основу.
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блет от обоссаных всего лишь требовалось выстоять ничью, но нет же, они решили показать свой "хайкласс" и пойти чуть ли не в первую свою атаку. но тут же их ловят на контре, попутно делая посмешище из 40миллионного "люцего ополного полусосисника мила" кантэ. итог нам известен - членче раздвигает чресла перед рыжим
еще эта трусливая тактика с десятью защитниками от контекса. позорища
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Заебался считать офсайды у Челси, 8-9 их что ли. Так легко обрубили весь контратакующий потенциал. На то он и Пеп.
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Как же обидно :(((( Дома, после победы над Атлетико + травма Мораты.... Худший день за неделю! Неприятно видеть, как одна нога Уокера останавливает две ноги Педро и Виллиана. Отвратительная игра от наших! Не хочу, чтобы Синие выходили в плей офф ЛЧ. Зачем?? Если нас Сити дома выносит и мордой об газон 2 тайм возит, то что сделают ПСЖ, Барса или реал? Не хочется в Ливерпуль превращаться (((
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КДБ молодчик, пенсы глиномесы
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Контекс что то там про график пизданул?)
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но хоть "Бостон" побеждает "Хьстон" сейчас. Хоть какая-то радость.
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Во первых, докукарекались, пuнcbl?! Столько было пи3дeжa, столько гонора. За последние лет 5, вы только дважды обыгрывали нас, короткая же у вас память.
Во вторых, уже пошли отмазки, что у Сити было на 1 день отдыха больше. А вы что думали, в прошлом сезоне взяли чемпионат потому что были намного лучше Манчестера? Не смешите, Пapик еще поймет, что прошлый сезон был удачным стечением обстоятельств и в конце этого сезона он скорее всего будет искать новый клуб.
На счет чемпиона этого сезона, пусть победит сильнейший и удачи английским командам в ЛЧ, особенно Арсеналу
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Справедливый итог, однако Сити не создал прям уж много опасных моментов. В основном дальние удары или удары из плохих позиций.
Алонсо и Де Брёйне опять окропили хейтерков.
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Топовые отмазки пенсов))
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перерыв сейчас ой как кстати
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