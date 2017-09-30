Моуриньо объяснил преображение Феллайни

Рулевой "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо объяснил то чудесное преображение, которое переживает полузащитник Маруан Феллайни в этом сезоне.

Феллайни был важным игроком для Моуриньо еще в прошлом сезоне, однако на старте этой кампании Маруан превратился в одного из лидеров команды, окончательно заглушив критику, которая его преследовала с момента перехода в "Юнайтед" из "Эвертона" в 2013 году.



В субботу 29-летний бельгиец отметился своим первым дублем за "красных дьяволов", поспособствовав победе над "Кристал Пэлас" со счетом 4:0. Моуриньо очень доволен тем как Феллайни справился с трудностями и переубедил скептиков.



"Думаю, только с сильным характером можно противостоять сложностям, с которыми он столкнулся здесь. У него были сложные времена, когда люди не ценили его качества, когда он не особо нравится тренерам, поэтому ты должен обладать сильным характером, чтобы выдержать подобное".



"Он боец, у него есть много причин для гордости, и я очень доволен, что помог ему этого добиться и изменить свое восприятие среди фанатов, я по-настоящему рад за него".



"Маруан хорошо играет лишь потому, что я считаю его качества важными, и я стараюсь использовать его качества в зависимости от ситуации, в зависимости от потребностей команды. Он играл у меня опорного полузащитника, второго нападающего, он играл в паре с другим полузащитником, как сегодня, и он всегда адаптируется к потребностями команды".



"Он командный игрок, у него отличный характер, и у нас хорошие отношения. Между нами все очень хорошо", — цитирует Моуриньо Manchester Evening News.