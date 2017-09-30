"Юнайтед" разгромил безнадежный "Пэлас"

Маруан Феллайни "Манчестер Юнайтед" продлил свою 100-процентную домашнюю серию в этом сезоне, легко переиграв безнадежный "Кристал Пэлас" со счетом 4:0.

По сравнению с победой 1:4 над ЦСКА в Лиге Чемпионов рулевой "красных дьяволов" Жозе Моуриньо поменял половину полевых игроков, включив в состав Фила Джонса, Антонио Валенсию, Маруана Феллайни, Хуана Мату и Маркуса Рэшфорда.

Потеряв с травмой Кристиана Бентеке, тренер "орлов" Рой Ходжсон снарядил в нападение номинального вингера Бакари Сако. Освежили состав команды Джоэл Уорд, Дамьен Дилэйни и Джейсон Панчеон.

Первая же атака в матче стала результативной. На третьей минуте Рэшфорд классно обыграл на левом фланге Уорда, а затем выкатил мяч в район 11-метровой отметки, откуда удар в касание нанес Мата — 1:0.

В дальнейшем хозяева уверенно контролировали игру, хотя и не стремились взвинчивать темп. "Пэлас" в себе никакой угрозы не таил.

На 35-й минуте "Юнайтед" смог сделать счет комфортным. Эшли Янг на левом фланге ушел из под опеки Андроса Таунсенда и навесил к дальней штанге, где Феллайни ногой с метра отправил мяч в ворота — 2:0.

Во втором тайме по прошествии трех минут "дьяволы" снова праздновали взятие ворот. Рэшфорд навесил со штрафного на левом фланге, а Феллайни без сопротивления пробил головой — 3:0.

На сей раз гол расслабил обе команды. "Юнайтед" мог легко забить еще при большом желании, но предпочитал играть в энергосберегающем режиме. На 71-й минуте Ромелу Лукаку невероятным образом промахнулся мимо ворот из пределов штрафной площади. Отличный момент загубил и вышедший на замену Антони Мартиаль.

И все-таки Лукаку не ушел с поля без гола. На 86-й минуте Ромелу во вратарской замкнул классный прострел Мартиаля, поставив точку в матче — 4:0.

"Манчестер Юнайтед" уверенно переиграл бедствующего аутсайдера, чья унизительная серия из поражений без забитых голов продолжается. "Дьяволы" добились крупной победы, не затратив на это много сил.

"Манчестер Юнайтед" — "Кристал Пэлас". Отчет о матче



Метки Кристал Пэлас, Манчестер Юнайтед, обзор матча, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 30.09.2017 18:55

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  1. rodya-sergeevich 30.09.2017 18:58 # rodya-sergeevich
    Уххххх сейчас порево будет. Помойка Сити будет иметь помойку Челсы. Как это гармонично...

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  2. thegodfather 30.09.2017 18:56 # thegodfather
    норм у челси состав
    но вместо алонсо надо было мозеса
    а аспи на месте алонсо
    а так я понимаю аспи будет латераля справа, алонсо слева


    ну х3, состав норм, но алонсо будут возить

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  3. mancunia-planet 30.09.2017 18:56 # mancunia-planet
    вся защита со времен САФа ещё, стабильность

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  4. van-der-slav 30.09.2017 18:55 # van-der-slav
    на классе но кп молодцы, не сдавались, атаковали, давили. с середняками и аутсайдерами должны брать очки
    марсик как всегда со скамеечки - гол? окей, обводочка? да пожалуйста, ассист? пфффф, получите, распишитесь. Фелл при моуре чет тащить начал, даже немного нравится его игра

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