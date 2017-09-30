Кейн: "Лучший месяц в моей карьере"
Нападающий "Тоттенхэма" Харри Кейн считает, что в сентябре он продемонстрировал лучший футбол в своей карьере.
В заключительный день первого осеннего месяца 24-летний англичанин оформил дубль в матче Премьер-Лиги против "Хаддерсфилда" и помог своей команде одержать крупную победу со счетом 0:4.
Таким образом, всего в сентябре Кейн забил 13 голов в восьми матчах за клуб и сборную. По мнению Харри, это был лучший месяц в его карьере.
"Чувствовал ли я когда-нибудь, что играю лучше? Вероятно, нет. Если вы взглянете на соотношение голов к матчам, то это, наверное, мой лучший месяц, особенно после неудачного августа".
"Это приятно, и я чувствую себя хорошо, чувствую себя уверенно. Когда парни выполняют хорошие кроссы и сквозные передачи, я просто отправляю мяч в сетку".
"Я доволен победой, это была отличная неделя для команды, и нам важно не растерять эту концентрацию за время международной паузы", — сообщил Кейн Sky Sports.
30.09.2017 17:50
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И не поспоришь
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Как сыграл? Чет думаю он в следующем сезоне потухнет.
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