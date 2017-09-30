Кейн: "Лучший месяц в моей карьере"

Нападающий "Тоттенхэма" Харри Кейн считает, что в сентябре он продемонстрировал лучший футбол в своей карьере.

В заключительный день первого осеннего месяца 24-летний англичанин оформил дубль в матче Премьер-Лиги против "Хаддерсфилда" и помог своей команде одержать крупную победу со счетом 0:4.



Таким образом, всего в сентябре Кейн забил 13 голов в восьми матчах за клуб и сборную. По мнению Харри, это был лучший месяц в его карьере.



"Чувствовал ли я когда-нибудь, что играю лучше? Вероятно, нет. Если вы взглянете на соотношение голов к матчам, то это, наверное, мой лучший месяц, особенно после неудачного августа".



"Это приятно, и я чувствую себя хорошо, чувствую себя уверенно. Когда парни выполняют хорошие кроссы и сквозные передачи, я просто отправляю мяч в сетку".



"Я доволен победой, это была отличная неделя для команды, и нам важно не растерять эту концентрацию за время международной паузы", — сообщил Кейн Sky Sports.