Кейн: "Лучший месяц в моей карьере"

Харри Кейн Нападающий "Тоттенхэма" Харри Кейн считает, что в сентябре он продемонстрировал лучший футбол в своей карьере.

В заключительный день первого осеннего месяца 24-летний англичанин оформил дубль в матче Премьер-Лиги против "Хаддерсфилда" и помог своей команде одержать крупную победу со счетом 0:4.

Таким образом, всего в сентябре Кейн забил 13 голов в восьми матчах за клуб и сборную. По мнению Харри, это был лучший месяц в его карьере.

"Чувствовал ли я когда-нибудь, что играю лучше? Вероятно, нет. Если вы взглянете на соотношение голов к матчам, то это, наверное, мой лучший месяц, особенно после неудачного августа".

"Это приятно, и я чувствую себя хорошо, чувствую себя уверенно. Когда парни выполняют хорошие кроссы и сквозные передачи, я просто отправляю мяч в сетку".

"Я доволен победой, это была отличная неделя для команды, и нам важно не растерять эту концентрацию за время международной паузы", — сообщил Кейн Sky Sports.



Метки Кейн, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 30.09.2017 17:50

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Последние комментарии:




  1. jigalenko 30.09.2017 17:52 # jigalenko
    И не поспоришь

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  2. largo-winch 30.09.2017 17:51 # largo-winch
    Как сыграл? Чет думаю он в следующем сезоне потухнет.

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