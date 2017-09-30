Очередные голы Кейна помогли "Тоттенхэму" разгромить "Хаддерсфилд"
Очередные голы Харри Кейна позволили "Тоттенхэму" одержать свою седьмую подряд выездную победу с учетом всех соревнований — 0:4 над "Хаддерсфилдом".
Единственным изменением в стартовом составе "терьеров" относительно предыдущего матча стало появление Райива ван Ла Парры вместо Абдельхамида Сабири.
После победы в Лиге Чемпионов над АПОЭЛом тренер "шпор" Маурисио Почеттино вернул в команду Кирана Триппьера, Кристиана Эриксена и Деле Алли.
Абсолютно неудержимый в этом месяце Харри Кейн продолжил забивать уже на девять минуте. Защитник Крис Леве не смог прервать передачу Триппьера на нападающего сборной Англии, и тот убежал на свидание с голкипером по правому краю штрафной, затем пробив в ближний угол — 0:1.
Довольно скоро оборона "Хаддерсфилда" вновь дала сбой. На 16-й минуте Эриксен прорвался прямо по центру, но нанести удар не успел, поскольку нагнавший его Леве выбил мяч на подключившегося левым краем Бена Дэвиса, который в касание поразил ворота — 0:2.
На двух голах "Тоттенхэм" не успокоился. Вскоре Кейн опасно пробил с дистанции, а затем едва не наказал голкипера Йонаса Лессля, пошедшего против Харри в обводку.
И все-таки Кейн добился своего. На 23-й минуте, оторвавшись от защитников, Харри нанес неберущийся удар с левой ноги с подступов к штрафной площади — 0:3.
В остатке первого тайма команды обменялись попаданиями в каркас ворот: у гостей Алли с близкого расстояния пробил в штангу, а у хозяев Лоран Депуатр с дистанции выстрелил в перекладину. Также был еще один гол Кейна, отмененный из-за офсайда.
Второй тайм "Тоттенхэм" начал с явным желанием забить еще, однако "терьерам" удалось выдержать этот натиск. В дальнейшем темп игры значительно снизился, хотя "шпоры" по-прежнему смотрелись гораздо предпочтительнее, не позволяя сопернику создавать моментов.
А уже в компенсированное время вышедший на замену Мусса Сиссоко восстановил справедливость, потому что своей игрой во вторые 45 минут гости заслужили еще как минимум один гол. Приняв мяч на линии вратарской и поставив корпус защитнику, француз поразил цель — 0:4.
"Тоттенхэм" устроил мастер-класс новичку Премьер-Лиги и одержал свою четвертую победу на выезде из четырех возможных. "Хаддерсфилд" выглядел абсолютно беззащитным против Харри Кейна и компании, хотя нельзя сказать, что "шпоры" играли на пределе своих возможностей.
"Хаддерсфилд" — "Тоттенхэм". Отчет о матче
30.09.2017 16:25
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Последние комментарии:
Кстати сегодня еще удаление у пенсов будет. Скриньте
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6ля куею со скама, пелас последние в лиге, 0 голов....видимо чмоур опять будет защей выпускать во втором
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Смешно будет смотреть на этих бичей, которые уверены в проигрыше Челси, если они выиграют сегодня)
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че с еллелой, знает кто?
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Ну це і є підтвердженням суб’єктивності подібного рейтингу. Взагалі, важко порівнювати боксерів, котрі мають мало шансів зустрітися одне з одним. Я би от Усика в рейтинг вписав. Те, як він розібрався з Хуком заслуговує на повагу. Але як порівняти, хто з них краще, Усик чи Кроуфорд, якщо вони навряд чи зустрінуться у поєдинку?
Тому уже краще просто виділяти кращих по вагових категоріях плюс-мінус 1-2 ваги.
(ответить)
пэлас безнадёжен. заворачивайте в чемпионшип
(ответить)
Пенсы вы где? Ау! Вылезайте из жопы! Ибо Адун Озар не выдержит!
(ответить)
Перед стартовым свистком:
Ходжсон: "Ептить, где это я?"
ассистент: "На Олд Траффорд, Рой"
Ходжсон: "Херасе! И на первом ряду сидим. Класс", немного подумав: "а кто играет то?"
ассистент: "Рой ты за..бал. Юнайтед и Пэлас!"
Ходжсон: "Да? Поболеем за Юнайтед..."
Может и не так было, но почему то так показалось.
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Пенсы спрятались под шконарем.
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Конечно же это не коррупция)))
Хадлсфилд весь сезон играл от обороны 1-0 да 0-0
А тут че
Решили в открытый сыграть))))))) Бывает
Я вообще поражаюсь кейну - какой же он днище
Как он вообще забивает ахаах
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Ну что пенсы, вы уже смазали очко вазелином? Готовы сосать хуи? Не смотря на отсутствие Агуши и Бенжамина, вы все равно будете выебаны, кончуги ебанные.
(ответить)
У эрреры травма или что? Почему лучий опорник апл не играет, а вместо него играет днище матич?
(ответить)
красавы скамы, еле успел поставить
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бля какие же топарики
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Гооооооооол! Мата изи.
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Бабка просто потеряна.
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Всех выебет
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Кейн-топ. мельвуд-лох.
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кстати, даже не запилили анонса игры двух мешков )
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Пока вы пидоры обсуждаете Кейна, тем временем его агент предлагает вашим мамкам оплату за анал все больше и больше.
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