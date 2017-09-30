Очередные голы Кейна помогли "Тоттенхэму" разгромить "Хаддерсфилд"

Харри Кейн Очередные голы Харри Кейна позволили "Тоттенхэму" одержать свою седьмую подряд выездную победу с учетом всех соревнований — 0:4 над "Хаддерсфилдом".

Единственным изменением в стартовом составе "терьеров" относительно предыдущего матча стало появление Райива ван Ла Парры вместо Абдельхамида Сабири.

После победы в Лиге Чемпионов над АПОЭЛом тренер "шпор" Маурисио Почеттино вернул в команду Кирана Триппьера, Кристиана Эриксена и Деле Алли.

Абсолютно неудержимый в этом месяце Харри Кейн продолжил забивать уже на девять минуте. Защитник Крис Леве не смог прервать передачу Триппьера на нападающего сборной Англии, и тот убежал на свидание с голкипером по правому краю штрафной, затем пробив в ближний угол — 0:1.

Довольно скоро оборона "Хаддерсфилда" вновь дала сбой. На 16-й минуте Эриксен прорвался прямо по центру, но нанести удар не успел, поскольку нагнавший его Леве выбил мяч на подключившегося левым краем Бена Дэвиса, который в касание поразил ворота — 0:2.

На двух голах "Тоттенхэм" не успокоился. Вскоре Кейн опасно пробил с дистанции, а затем едва не наказал голкипера Йонаса Лессля, пошедшего против Харри в обводку.

И все-таки Кейн добился своего. На 23-й минуте, оторвавшись от защитников, Харри нанес неберущийся удар с левой ноги с подступов к штрафной площади — 0:3.

В остатке первого тайма команды обменялись попаданиями в каркас ворот: у гостей Алли с близкого расстояния пробил в штангу, а у хозяев Лоран Депуатр с дистанции выстрелил в перекладину. Также был еще один гол Кейна, отмененный из-за офсайда.

Второй тайм "Тоттенхэм" начал с явным желанием забить еще, однако "терьерам" удалось выдержать этот натиск. В дальнейшем темп игры значительно снизился, хотя "шпоры" по-прежнему смотрелись гораздо предпочтительнее, не позволяя сопернику создавать моментов.

А уже в компенсированное время вышедший на замену Мусса Сиссоко восстановил справедливость, потому что своей игрой во вторые 45 минут гости заслужили еще как минимум один гол. Приняв мяч на линии вратарской и поставив корпус защитнику, француз поразил цель — 0:4.

"Тоттенхэм" устроил мастер-класс новичку Премьер-Лиги и одержал свою четвертую победу на выезде из четырех возможных. "Хаддерсфилд" выглядел абсолютно беззащитным против Харри Кейна и компании, хотя нельзя сказать, что "шпоры" играли на пределе своих возможностей.

"Хаддерсфилд" — "Тоттенхэм". Отчет о матче



Метки Тоттенхэм, Хаддерсфилд

Автор mihajlo   

Дата 30.09.2017 16:25

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Последние комментарии:




  1. rodya-sergeevich 30.09.2017 17:28 # rodya-sergeevich
    Кстати сегодня еще удаление у пенсов будет. Скриньте

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  2. wengerrrro 30.09.2017 17:27 # wengerrrro
    6ля куею со скама, пелас последние в лиге, 0 голов....видимо чмоур опять будет защей выпускать во втором

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  3. second005 30.09.2017 17:25 # second005
    Смешно будет смотреть на этих бичей, которые уверены в проигрыше Челси, если они выиграют сегодня)

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  4. thegodfather 30.09.2017 17:21 # thegodfather
    че с еллелой, знает кто?

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  5. melwood-lfc 30.09.2017 17:16 # melwood-lfc
    Ну це і є підтвердженням суб’єктивності подібного рейтингу. Взагалі, важко порівнювати боксерів, котрі мають мало шансів зустрітися одне з одним. Я би от Усика в рейтинг вписав. Те, як він розібрався з Хуком заслуговує на повагу. Але як порівняти, хто з них краще, Усик чи Кроуфорд, якщо вони навряд чи зустрінуться у поєдинку?

    Тому уже краще просто виділяти кращих по вагових категоріях плюс-мінус 1-2 ваги.

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  6. toha-bludsikir 30.09.2017 17:16 # toha-bludsikir
    пэлас безнадёжен. заворачивайте в чемпионшип

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  7. rodya-sergeevich 30.09.2017 17:16 # rodya-sergeevich
    Пенсы вы где? Ау! Вылезайте из жопы! Ибо Адун Озар не выдержит!

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  8. ray-black 30.09.2017 17:15 # ray-black
    Перед стартовым свистком:
    Ходжсон: "Ептить, где это я?"
    ассистент: "На Олд Траффорд, Рой"
    Ходжсон: "Херасе! И на первом ряду сидим. Класс", немного подумав: "а кто играет то?"
    ассистент: "Рой ты за..бал. Юнайтед и Пэлас!"
    Ходжсон: "Да? Поболеем за Юнайтед..."

    Может и не так было, но почему то так показалось.

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  9. redredred 30.09.2017 17:13 # redredred
    Пенсы спрятались под шконарем.

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  10. mu-hater 30.09.2017 17:13 # mu-hater
    Конечно же это не коррупция)))
    Хадлсфилд весь сезон играл от обороны 1-0 да 0-0
    А тут че
    Решили в открытый сыграть))))))) Бывает
    Я вообще поражаюсь кейну - какой же он днище
    Как он вообще забивает ахаах

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  11. mancityman 30.09.2017 17:11 # mancityman
    Ну что пенсы, вы уже смазали очко вазелином? Готовы сосать хуи? Не смотря на отсутствие Агуши и Бенжамина, вы все равно будете выебаны, кончуги ебанные.

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  12. role-playin 30.09.2017 17:06 # role-playin
    У эрреры травма или что? Почему лучий опорник апл не играет, а вместо него играет днище матич?

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  13. wengerrrro 30.09.2017 17:05 # wengerrrro
    красавы скамы, еле успел поставить

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  14. tvinkovod 30.09.2017 17:04 # tvinkovod
    бля какие же топарики

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  15. dragonishka 30.09.2017 17:03 # dragonishka
    Гооооооооол! Мата изи.

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  16. paul-shark 30.09.2017 17:03 # paul-shark
    Бабка просто потеряна.

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  17. edgarkuznetsov 30.09.2017 16:59 # edgarkuznetsov
    Всех выебет

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  18. paul-shark 30.09.2017 16:59 # paul-shark
    Кейн-топ. мельвуд-лох.

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  19. reams 30.09.2017 16:57 # reams
    кстати, даже не запилили анонса игры двух мешков )

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  20. rodya-sergeevich 30.09.2017 16:50 # rodya-sergeevich
    Пока вы пидоры обсуждаете Кейна, тем временем его агент предлагает вашим мамкам оплату за анал все больше и больше.

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