Очередные голы Кейна помогли "Тоттенхэму" разгромить "Хаддерсфилд"

Очередные голы Харри Кейна позволили "Тоттенхэму" одержать свою седьмую подряд выездную победу с учетом всех соревнований — 0:4 над "Хаддерсфилдом".

Единственным изменением в стартовом составе "терьеров" относительно предыдущего матча стало появление Райива ван Ла Парры вместо Абдельхамида Сабири.



После победы в Лиге Чемпионов над АПОЭЛом тренер "шпор" Маурисио Почеттино вернул в команду Кирана Триппьера, Кристиана Эриксена и Деле Алли.



Абсолютно неудержимый в этом месяце Харри Кейн продолжил забивать уже на девять минуте. Защитник Крис Леве не смог прервать передачу Триппьера на нападающего сборной Англии, и тот убежал на свидание с голкипером по правому краю штрафной, затем пробив в ближний угол — 0:1.



Довольно скоро оборона "Хаддерсфилда" вновь дала сбой. На 16-й минуте Эриксен прорвался прямо по центру, но нанести удар не успел, поскольку нагнавший его Леве выбил мяч на подключившегося левым краем Бена Дэвиса, который в касание поразил ворота — 0:2.



На двух голах "Тоттенхэм" не успокоился. Вскоре Кейн опасно пробил с дистанции, а затем едва не наказал голкипера Йонаса Лессля, пошедшего против Харри в обводку.



И все-таки Кейн добился своего. На 23-й минуте, оторвавшись от защитников, Харри нанес неберущийся удар с левой ноги с подступов к штрафной площади — 0:3.



В остатке первого тайма команды обменялись попаданиями в каркас ворот: у гостей Алли с близкого расстояния пробил в штангу, а у хозяев Лоран Депуатр с дистанции выстрелил в перекладину. Также был еще один гол Кейна, отмененный из-за офсайда.



Второй тайм "Тоттенхэм" начал с явным желанием забить еще, однако "терьерам" удалось выдержать этот натиск. В дальнейшем темп игры значительно снизился, хотя "шпоры" по-прежнему смотрелись гораздо предпочтительнее, не позволяя сопернику создавать моментов.



А уже в компенсированное время вышедший на замену Мусса Сиссоко восстановил справедливость, потому что своей игрой во вторые 45 минут гости заслужили еще как минимум один гол. Приняв мяч на линии вратарской и поставив корпус защитнику, француз поразил цель — 0:4.



"Тоттенхэм" устроил мастер-класс новичку Премьер-Лиги и одержал свою четвертую победу на выезде из четырех возможных. "Хаддерсфилд" выглядел абсолютно беззащитным против Харри Кейна и компании, хотя нельзя сказать, что "шпоры" играли на пределе своих возможностей.



"Хаддерсфилд" — "Тоттенхэм". Отчет о матче