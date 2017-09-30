Куман готов к увольнению из "Эвертона"

Рулевой "Эвертона" Рональд Куман заявил, что готов к увольнению из мерсисайдского клуба, поскольку это происходит со всеми - с Ван Галем, Анчелотти и даже Моуриньо.

Минувшим летом "ириски" спустили 150 миллионов фунтов на новичков, но завалили старт сезона в Премьер-Лиге и Лиге Европы. Куман советует учитывать только чистые траты клуба, однако к увольнению в случае чего готов.



"Даже в Голландии говорят, что они потратили 150 миллионов фунтов и, мол, посмотрите, как после этого играют. На самом деле наши чистые траты составили всего 45 миллионов. Если бы Лукаку был продан после перехода Неймара, возможно, мы выручили бы за него 130 миллионов фунтов. Дело совсем не в деньгах".



"Я не беспокоюсь о своем будущем, потому что верю в себя и своих игроков. Если клуб примет решение об отставке, значит, так тому и быть. В этой ситуации оказывались все - Анчелотти, Ван Галь и Моуриньо", - сообщил Куман The Telegraph.