Конте: "Тренеры не должны нянчиться с игроками"

Гвардиола и Агуэро Рулевой "Челси" Антонио Конте заявил, что тренеры не могут нянчиться с игроками.

Только за последнюю неделю в автомобильную аварию успели угодить полузащитник "Челси" Тьемуэ Бакайоко и нападающий "Сити" Серхио Агуэро.

Главный тренер "горожан" Пеп Гвардиола отмел предположения, что он накажет аргентинца за этот инцидент. Конте поддерживает позицию коллеги: тренеры просто не могут нянчиться с игроками.

"Мне нравится, когда игроки берут ответственность на себя. Они уже не дети, они взрослые, почти у каждого из них есть семья".

"Конечно, они должны принимать оптимальные решения - не только в своих интересах, но и в интересах клуба и товарищей по команде. В свой выходной вы берете всю ответственность на себя", - цитирует Конте Daily Mail.




Метки Гвардиола, Конте, Манчестер Сити, Челси

Автор foxmcfc   

Дата 30.09.2017 15:00

Количество просмотров Просмотров: 1047

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. axilles-1992 30.09.2017 15:51 # axilles-1992
    А вот обоссаный после подобного - уже до матча бы начал отговорки своему поражению придумывать.

    (ответить)

  2. mr-terry 30.09.2017 15:06 # mr-terry
    Контоп

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Загрузка...

Поиск: