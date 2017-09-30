Конте: "Тренеры не должны нянчиться с игроками"

Рулевой "Челси" Антонио Конте заявил, что тренеры не могут нянчиться с игроками.

Только за последнюю неделю в автомобильную аварию успели угодить полузащитник "Челси" Тьемуэ Бакайоко и нападающий "Сити" Серхио Агуэро.



Главный тренер "горожан" Пеп Гвардиола отмел предположения, что он накажет аргентинца за этот инцидент. Конте поддерживает позицию коллеги: тренеры просто не могут нянчиться с игроками.



"Мне нравится, когда игроки берут ответственность на себя. Они уже не дети, они взрослые, почти у каждого из них есть семья".



"Конечно, они должны принимать оптимальные решения - не только в своих интересах, но и в интересах клуба и товарищей по команде. В свой выходной вы берете всю ответственность на себя", - цитирует Конте Daily Mail.