Конте: "Тренеры не должны нянчиться с игроками"
Рулевой "Челси" Антонио Конте заявил, что тренеры не могут нянчиться с игроками.
Только за последнюю неделю в автомобильную аварию успели угодить полузащитник "Челси" Тьемуэ Бакайоко и нападающий "Сити" Серхио Агуэро.
Главный тренер "горожан" Пеп Гвардиола отмел предположения, что он накажет аргентинца за этот инцидент. Конте поддерживает позицию коллеги: тренеры просто не могут нянчиться с игроками.
"Мне нравится, когда игроки берут ответственность на себя. Они уже не дети, они взрослые, почти у каждого из них есть семья".
"Конечно, они должны принимать оптимальные решения - не только в своих интересах, но и в интересах клуба и товарищей по команде. В свой выходной вы берете всю ответственность на себя", - цитирует Конте Daily Mail.
30.09.2017 15:00
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А вот обоссаный после подобного - уже до матча бы начал отговорки своему поражению придумывать.
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Контоп
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