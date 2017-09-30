Гвардиола сравнил "Челси" с киллерами

Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола восхищается тем, как убийственно "Челси" использует контратаки.

В прошлом сезоне Премьер-Лиги "синие" стали абсолютно лучшей командой по голам с контратак. Этот аспект игры "Челси" настолько восхищает Гвардиолу, что испанец сравнил команду Антонио Конте с киллерами.



"Когда я вижу команды Антонио Конте, они защищаются компактным блоком, 10 человек находятся за линией мяча, после чего они великолепно используют контратаки за счет Эдена Азара, Виллиана и Педро".



"У них очень высокие и сильные игроки, это действительно хорошая команда - одна из лучших в Европе прямо сейчас. Мне не терпится увидеть, как мы сыграем с ними. Нас ждет непростой тест".



"Больше всего мне нравится, что им не нужно много моментов, чтобы забить. Они нанесли четыре удара в створ ворот "Тоттенхэма" (в полуфинале Кубка Англии) и забили четыре мяча. Это говорит об их мастерстве, они - самые настоящие киллеры. И именно поэтому у них такая классная команда", - цитирует Гвардиолу The Telegraph.