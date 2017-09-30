Моуриньо не понимает, почему Премьер-Лига не помогает участникам еврокубков

Жозе Моуриньо Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо не понимает, почему Премьер-Лига отказывается помогать клубам, которые участвуют в еврокубках.

После дальнего визита в Россию на матч Лиги Чемпионов с ЦСКА подопечные Моуриньо получили всего два дня отдыха перед домашним поединком с "Кристал Пэлас" в рамках Премьер-Лиги. Жозе не хочет жаловаться, но португалец не понимает, почему чиновники выстраивают расписание именно так.

"У меня никогда не было объяснения этому. Я даже не знаю людей, которые причастны к этим решениям".

"Это касается не только меня или "Манчестер Юнайтед". В конце концов такое происходит с каждым топ-клубом. Просто странно, что в каждой стране защищают своих представителей, а в Англии этого нет".

"Если помните, два года назад "Манчестер Сити" оказался в аналогичной ситуации, и (Мануэлю) Пеллегрини пришлось выпустить второй состав на матч Кубка Англии, чтобы подготовиться к четвертьфиналу Лиги Чемпионов".

"Мы не собираемся обижаться или жаловаться: мы должны подготовить игроков психологически. Мы знаем, что играем против команды, которая целую неделю готовилась к визиту на "Олд Траффорд". Но мы должны постараться выиграть", - цитирует Моуриньо ESPN.




Метки Манчестер Юнайтед, Моуриньо, Премьер-Лига

Автор foxmcfc   

Дата 30.09.2017 13:00

Количество просмотров Просмотров: 1362

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Последние комментарии:




  1. sisyazavr 30.09.2017 13:41 # sisyazavr
    У вас больше бабла, вкладывайтесь в развитие.

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  2. j-silver 30.09.2017 13:36 # j-silver
    это все саф замутил

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  3. gidro-met 30.09.2017 13:24 # gidro-met
    знал бы кто это составляет, нашёл бы и затраллировал. вызвал бы на дуэль

    так ведь, Мау?)?

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  4. meshuggah 30.09.2017 13:22 # meshuggah
    О даааааа, моур всеже пенс напомнил, как короли окропили голубую помойку по названием manсhester city 5-1

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  5. funkyfresh 30.09.2017 13:07 # funkyfresh
    прав, как и конте

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  6. selfish 30.09.2017 13:05 # selfish
    Грамотный спец

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