Моуриньо не понимает, почему Премьер-Лига не помогает участникам еврокубков

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо не понимает, почему Премьер-Лига отказывается помогать клубам, которые участвуют в еврокубках.

После дальнего визита в Россию на матч Лиги Чемпионов с ЦСКА подопечные Моуриньо получили всего два дня отдыха перед домашним поединком с "Кристал Пэлас" в рамках Премьер-Лиги. Жозе не хочет жаловаться, но португалец не понимает, почему чиновники выстраивают расписание именно так.



"У меня никогда не было объяснения этому. Я даже не знаю людей, которые причастны к этим решениям".



"Это касается не только меня или "Манчестер Юнайтед". В конце концов такое происходит с каждым топ-клубом. Просто странно, что в каждой стране защищают своих представителей, а в Англии этого нет".



"Если помните, два года назад "Манчестер Сити" оказался в аналогичной ситуации, и (Мануэлю) Пеллегрини пришлось выпустить второй состав на матч Кубка Англии, чтобы подготовиться к четвертьфиналу Лиги Чемпионов".



"Мы не собираемся обижаться или жаловаться: мы должны подготовить игроков психологически. Мы знаем, что играем против команды, которая целую неделю готовилась к визиту на "Олд Траффорд". Но мы должны постараться выиграть", - цитирует Моуриньо ESPN.