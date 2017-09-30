Моуриньо не понимает, почему Премьер-Лига не помогает участникам еврокубков
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо не понимает, почему Премьер-Лига отказывается помогать клубам, которые участвуют в еврокубках.
После дальнего визита в Россию на матч Лиги Чемпионов с ЦСКА подопечные Моуриньо получили всего два дня отдыха перед домашним поединком с "Кристал Пэлас" в рамках Премьер-Лиги. Жозе не хочет жаловаться, но португалец не понимает, почему чиновники выстраивают расписание именно так.
"У меня никогда не было объяснения этому. Я даже не знаю людей, которые причастны к этим решениям".
"Это касается не только меня или "Манчестер Юнайтед". В конце концов такое происходит с каждым топ-клубом. Просто странно, что в каждой стране защищают своих представителей, а в Англии этого нет".
"Если помните, два года назад "Манчестер Сити" оказался в аналогичной ситуации, и (Мануэлю) Пеллегрини пришлось выпустить второй состав на матч Кубка Англии, чтобы подготовиться к четвертьфиналу Лиги Чемпионов".
"Мы не собираемся обижаться или жаловаться: мы должны подготовить игроков психологически. Мы знаем, что играем против команды, которая целую неделю готовилась к визиту на "Олд Траффорд". Но мы должны постараться выиграть", - цитирует Моуриньо ESPN.
30.09.2017 13:00
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У вас больше бабла, вкладывайтесь в развитие.
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это все саф замутил
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знал бы кто это составляет, нашёл бы и затраллировал. вызвал бы на дуэль
так ведь, Мау?)?
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О даааааа, моур всеже пенс напомнил, как короли окропили голубую помойку по названием manсhester city 5-1
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прав, как и конте
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Грамотный спец
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