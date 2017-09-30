Бенитес не исключает свое возвращение в "Ливерпуль"

Тренер "Ньюкасла" Рафаэль Бенитес заявил, что не исключает свое возвращение в "Ливерпуль" в будущем.

Бенитес возглавлял мерсисайдский клуб в период с 2004 по 2010 год, выиграв за это время Кубок Англии, Лигу Чемпионов, Суперкубок Европы и Суперкубок Англии.



В последние годы неоднократно возникали слухи о возвращении испанского специалиста на "Энфилд", и Рафаэль допускает, что ему еще предоставится соответствующая возможность в будущем.



"Хочу ли я вернуться? Я не хочу произносить этого. Я счастлив здесь, я хочу быть успешным здесь, и я желаю больших успехов Юргену Клоппу".



"Это все предположения относительно будущего, но я не хочу говорить никаких "Рафа хочет вернуться". Ничего такого, потому что я счастлив там, где нахожусь сейчас".



"Был ли я когда-либо близок к возвращению? Это было довольно сложно, потому что в момент, когда работа становилась свободна, я находился в Италии, Мадриде или путешествовал. Такая возможность не возникала в правильное время".



"У меня не было слишком много шансов вернуться. В футболе никогда не знаешь, как все сложится, Я становлюсь старше, но по тренерским меркам я все еще молод, поэтому посмотрим", — цитирует Бенитеса Daily Mail.



В воскресенье 57-летний Бенитес вместе с "Ньюкаслом" как раз сыграет против "Ливерпуля". Рафаэль признается, что встреча с коллективом Клоппа будет для него особенной.



"Это особенный матч для меня. Это будет эмоционально, потому что я провел так много лет в их клубе и сохранил так много воспоминаний. Моя семья до сих пор живет в Ливерпуле, там мой дом".



"Я чувствую себя как дома здесь, но моя семья живет там. У меня очень позитивные отношения с фанатами, поэтому у меня очень хорошие воспоминания, и матч будет очень эмоциональным. Но в то же время мы постараемся показать свою лучшую игру и добиться победы", — цитирует Бенитеса Sky Sports.