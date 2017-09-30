Клопп против того, чтобы играть с "Арсеналом" накануне Рождества

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп подверг критике планы телевидения поставить матч Премьер-Лиги против "Арсенала" в канун Рождества.

На текущей неделе в английской прессе появились слухи, что Sky собирается передвинуть матч "Арсенал" — "Ливерпуль" на 16 часов воскресенья, 24 декабря, хотя оба клуба выступают против этого.



Общаясь с прессой в пятницу, Клопп заявил, что подобного рода решение доставило бы неудобства не только футболистам, но и фанатам, которые, наверняка, захотят быть со своими семьями в этот праздничный день.



"Это не только означало бы, что мы сыграем вечером 24-го, но и означало бы, что нас ждут четыре матча в течение девяти дней. Это худшее, что только можно представить".



"Я всегда говорил, телевидение должно учитывать, что тот удивительный товар который они продают — при этом, бесспорно, много денег отдавая клубам — зависит от качества и свежести игроков. Если они решат, что мы должны играть 24 декабря, то я не уверен, можем ли мы оспорить это".



"Sky должны решить, действительно ли они этого хотят. Если они хотят вывести болельщиков на улицы, хотя привлечь на работу всех людей, которые имеют отношение к трансляциям, тогда мы последние, чье мнение имеет значение".



"Для нас это нормальное время для игры в футбол. Если мы не сыграем 24-го, то, наверно, сыграем 25-го или 26-го, хотя я не уверен. Это все равно Рождество для наших семей, но не для нас — мы привыкли к этому", — цитирует Клоппа Liverpool Echo.