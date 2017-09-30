Конте призвал Азара "использовать свой талант"

Эден Азар Главный тренер "Челси" Антонио Конте призвал плеймейкера Эдена Азара раскрыть свой талант "от Бога" и доказать, что он является одним из лучших игроков мира.

В среду против "Атлетико" Эден всего лишь во второй раз в этом сезоне появился в стартовом составе "синих", однако Азар сыграл блестяще и помог своей команде одержать волевую победу со счетом 1:2.

Тем самым 26-летний бельгиец продемонстрировал, что окончательно оправился после летней операции на лодыжке. В преддверии матча против "Манчестер Сити" Конте выразил надежду, что в этом сезоне Азар сможет встать в один ряд с Криштиану Роналду с Лионелем Месси.

"В каждом матче Эден находит возможность сыграть определяющую роль, забить гол или отдать передачу партнеру. Я обожаю это".

"Если Бог наградил тебя талантом, ты должен использовать свой талант. Моя задача состоит в том, чтобы иногда подстегивать его к кому, чтобы определять каждый эпизод, каждый матч".

"Этот сезон начался для него против большого матча против "Атлетико", и теперь он должен показать, что заслуживает стоять в одном ряду с лучшими".

"Определенно, Эден уже является игроком топ-уровня. Но думаю, в этом сезоне у него есть большая возможность, потому что в этом сезоне мы выступаем в Лиге Чемпионов".

"Я согласен с тем, что он должен быть беспощаднее. Когда он забивает один гол, то он счастлив этим и в следующей голевой ситуации предпочитает отдать передачу партнеру, нежели забить самому еще раз. Когда Роналду забивает, он хочет забить второй, третий, четвертый. То же самое касается и Месси", — цитирует Конте Sky Sports.



Метки Азар, Конте, Челси

Автор mihajlo   

Дата 30.09.2017 10:00

Количество просмотров Просмотров: 976

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  1. farot 30.09.2017 10:51 # farot
    = Месси > Роналду

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  2. mancunia-planet 30.09.2017 10:38 # mancunia-planet
    тупые пенсы заипали в один ряд становиться с Месси, сказочники) запомните, в Членсе невозможно получить ЗМ ахахааа...

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  3. j-silver 30.09.2017 10:11 # j-silver
    топовей азара в эйпиэл ни кого нет на данный момент. в европе 2, от силы 3 человека с ним на одном уровне

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  4. gringo1990 30.09.2017 10:09 # gringo1990
    Жуткий топарик

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  5. mr-terry 30.09.2017 10:05 # mr-terry
    Тооооооопы

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