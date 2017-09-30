Клопп не завидует конкурентам по Премьер-Лиге в плане нападающих

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что не завидует своим конкурентам по Премьер-Лиге, которые обладают звездными нападающими.

Минувшим летом Клопп был сосредоточен на укреплении других позиций, нежели центр нападения. На острие атак "красные" пригласили лишь юного Доминика Соланке, который в этом сезоне Премьер-Лиги отметился тремя появлениями на замену.



При этом "Манчестер Юнайтед" приобрел Ромелу Лукаку, "Арсенал" — Александра Лакасетта, а "Челси" — Альваро Морату. Однако Клопп, вынужденный играть с Роберто Фирмино в нападении, ни о чем не жалеет.



"Кроме перечисленных нападающих, кто-нибудь еще был доступен летом? Мы присматривались ко многим игрокам. Однако сейчас не время рассуждать о том, к кому мы присматривались".



"Если в будущем найдется нападающий, который лучше, чем у нас имеются, или лучше подходит для нашего стиля игры, то почему бы и нет? Мы не выжили из ума. Однако я доволен своим выбором. У нас есть Фирмино. Возможно, он не тот, кто забивает по 25 голов за сезон, но любой в Премьер-Лиге скажет о нем: "Какой игрок!"



"У нас есть Даниэль Старридж. Все мы знаем о его потенциале. Сейчас он здоров, и я надеюсь, мы сможем использовать это. Каждый хотел бы обладать здоровым Даниэлем Старриджем".



"Наконец, у нас есть Дом Соланке — несомненно один из ярчайших английских талантов на позиции 9-го номера. Мы в великолепном положении".



"Тот факт, что в данный момент мы не забиваем, — это не вина одного игрока. Да, возможно, Харри Кейн использовал бы один-два наших момента. Вероятнее всего. Но он упускал моменты в других матчах своей карьеры. Поэтому не нужно каждый раз заглядываться на других игроков. Нужно работать с теми, кто у тебя есть, и мы заняты как раз этим".



"Нужно лучше пользоваться своими моментами, и в этом отношении может прибавить каждый из нас. Роберто — очень, очень хороший игрок".



"Об этом говорят, потому что Мората успешен и прекрасно подошел "Челси", потому что Лукаку прекрасно подошел "Манчестер Юнайтед", потому что Харри Кейн сейчас забивает, потому что хорош Лакасетт. Однако у нас были другие вещи, которые мы сочли более важными. Мы не имели реальной возможности укрепить эту позицию".



"Нельзя покупать только потому, что ты ожидаешь недостаточно забивать. Мы создаем достаточно моментов, и мы будем забивать. Мы не имели шанса подписать Лукаку, хотя это было бы интересно! Мы работали над другими областями, да и думать о других парнях в других клубах — это ваша работа".



"У нас очень хороший подбор игроков, чтобы постараться выжать лучшее из них, и мы стремимся к этому", — цитирует Клопп Liverpool Echo.