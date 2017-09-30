Клопп не завидует конкурентам по Премьер-Лиге в плане нападающих

Юрген Клопп Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что не завидует своим конкурентам по Премьер-Лиге, которые обладают звездными нападающими.

Минувшим летом Клопп был сосредоточен на укреплении других позиций, нежели центр нападения. На острие атак "красные" пригласили лишь юного Доминика Соланке, который в этом сезоне Премьер-Лиги отметился тремя появлениями на замену.

При этом "Манчестер Юнайтед" приобрел Ромелу Лукаку, "Арсенал" — Александра Лакасетта, а "Челси" — Альваро Морату. Однако Клопп, вынужденный играть с Роберто Фирмино в нападении, ни о чем не жалеет.

"Кроме перечисленных нападающих, кто-нибудь еще был доступен летом? Мы присматривались ко многим игрокам. Однако сейчас не время рассуждать о том, к кому мы присматривались".

"Если в будущем найдется нападающий, который лучше, чем у нас имеются, или лучше подходит для нашего стиля игры, то почему бы и нет? Мы не выжили из ума. Однако я доволен своим выбором. У нас есть Фирмино. Возможно, он не тот, кто забивает по 25 голов за сезон, но любой в Премьер-Лиге скажет о нем: "Какой игрок!"

"У нас есть Даниэль Старридж. Все мы знаем о его потенциале. Сейчас он здоров, и я надеюсь, мы сможем использовать это. Каждый хотел бы обладать здоровым Даниэлем Старриджем".

"Наконец, у нас есть Дом Соланке — несомненно один из ярчайших английских талантов на позиции 9-го номера. Мы в великолепном положении".

"Тот факт, что в данный момент мы не забиваем, — это не вина одного игрока. Да, возможно, Харри Кейн использовал бы один-два наших момента. Вероятнее всего. Но он упускал моменты в других матчах своей карьеры. Поэтому не нужно каждый раз заглядываться на других игроков. Нужно работать с теми, кто у тебя есть, и мы заняты как раз этим".

"Нужно лучше пользоваться своими моментами, и в этом отношении может прибавить каждый из нас. Роберто — очень, очень хороший игрок".

"Об этом говорят, потому что Мората успешен и прекрасно подошел "Челси", потому что Лукаку прекрасно подошел "Манчестер Юнайтед", потому что Харри Кейн сейчас забивает, потому что хорош Лакасетт. Однако у нас были другие вещи, которые мы сочли более важными. Мы не имели реальной возможности укрепить эту позицию".

"Нельзя покупать только потому, что ты ожидаешь недостаточно забивать. Мы создаем достаточно моментов, и мы будем забивать. Мы не имели шанса подписать Лукаку, хотя это было бы интересно! Мы работали над другими областями, да и думать о других парнях в других клубах — это ваша работа".

"У нас очень хороший подбор игроков, чтобы постараться выжать лучшее из них, и мы стремимся к этому", — цитирует Клопп Liverpool Echo.



Метки Клопп, Ливерпуль

Автор mihajlo   

Дата 30.09.2017 09:00

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Последние комментарии:




  1. al-faarabi 30.09.2017 09:43 # al-faarabi
    чем то свингера напоминает, своими вьюхами

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  2. danny949494 30.09.2017 09:40 # danny949494
    1-3 места: МС, МЮ, Челси
    4 место: Арсенал
    Тут все ясно.

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