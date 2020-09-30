Моуриньо не даст передышку Лукаку

Рулевой "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо заявил, что в данный момент у него нет возможности предоставить передышку нападающему Ромелу Лукаку.

Перебравшись на "Олд Траффорд" минувшим летом из "Эвертона", Лукаку сразу же принялся забивать и сейчас имеет на своем счету 10 голов в девяти матчах.



Примечательно то, что все эти девять матчей 24-летний бельгиец отыграл целиком. По словам Моуриньо, он не сможет дать Ромелу передышку, пока не вернется в строй Златан Ибрагимович.



"Без Златана ротация центрального нападающего невозможна, особенно если учесть, что Маркус Рэшфорд также играет на других позициях".



"Поэтому до тех пор, пока Златан не вернется, мы не сможем задуматься о том, чтобы дать передышку нашему основному девятому номеру, как мы даем игрокам на других позициях", — цитирует Моуриньо Sky Sports.