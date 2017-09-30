Агуэро вернется в течение двух-четырех недель

"Манчестер Сити" рассчитывает на возвращение нападающего Серхио Агуэро в строй в течение двух-четырех недель.

Напомним, в минувший четверг бомбардир "горожан" угодил в автомобильную аварию в Амстердаме, направляясь на такси в аэропорт после музыкального концерта.



В пятницу вечером Агуэро сообщил, что уже прибыл домой в Манчестер, а также подтвердил перелом одного ребра.



"Спасибо вам от всего моего сердца за ваши слова поддержки, они действительно помогают. Такси, на котором я уехал, совершил неправильный поворот и врезался в столб. Удар был очень сильным, но ремни безопасности уберегли меня от более серьезных травм", — написал Серхио.



Как сообщает Sky Sports, отсутствие Агуэро для "Сити" может ограничиться всего одним матчем — против "Челси" в субботу. Агуэро не поедет в сборную Аргентины, которой скоро играть против Перу и Эквадора, но имеет все шансы вернуться на поле после международного перерыва.