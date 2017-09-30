Киоун: "Такон впечатление, что Руни снова играет у Ван Галя"

Бывший защитник "Арсенала" Мартин Киоун подверг критике игру "Эвертона" в этом сезоне, сравнив главного тренера "ирисок" Рональда Кумана с Луи Ван Галем.

На старте этого сезона подопечные Кумана демонстрируют удручающий футбол. Неудачи "Эвертона" распространяются не только на Премьер-Лигу, но и на Лигу Европы, где после двух туров "ириски" имеют только одно очко.



После домашней ничьи против "Аполлона" (2:2) в четверг вечером Киоун предположил, что Руни словно вновь ощутил себя в "Манчестер Юнайтед" Ван Галя — настолько уныло играют мерсисайдцы.



"Было бы интересно спросить Уэйна Руни после финального свистка, чувствует ли он, как будто снова играет за Ван Галя?"



"Такое впечатление, что вернулся в "Манчестер Юнайтед" двухлетней давности, потому что они играют так медленно и так тягуче. Я смотрю на Кумана, и у меня возникает вопрос, использует ли он лучшее сочетание имеющихся игроков? Миральяс и Лукман остаются на скамейке, хотя они быстро перемещаются с мячом", — сообщил Киуон в эфире BT Sport.