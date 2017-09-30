7-й тур Премьер-Лиги. Анонс матчей субботы

В субботу 30 сентября семью поединками стартует 7-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этих матчей.





ХАДДЕРСФИЛД — ТОТТЕНХЭМ 14:30



"Тоттенхэм" по-прежнему никак не может привыкнуть к игре на "Уэмбли", зато с лихвой компенсирует это победами на выезде — три из трех возможных с восемью забитыми голами. "Хаддерсфилду" придется поломать голову над тем, как прервать эту серию "шпор" и остановить Харри Кейна, отличившегося уже 11 раз за клуб и сборную в сентябре. "Терьеры" потерпели только два поражения в 17 встречах с "Тоттенхэмом" в рамках высшего дивизиона, одержав 10 побед.



"Хаддерсфилд" по-прежнему вынужден обходиться без Данни Уильямса и Стива Мунье.



Полузащитник "Тоттенхэма" Кристиан Эриксен оправился после болезни. Также готовы вернуться в состав Ян Вертонген и Деле Алли, пропускавшие матч Лиги Чемпионов против АПОЭЛа из-за дисквалификации. Серж Орье был удален против "Вест Хэма" и в субботу не сыграет. Данни Роуз, Виктор Ваньяма и Эрик Ламела продолжают лечиться.



ВЕСТ ХЭМ — СУОНСИ 17:00



Славен Билич находится под гораздо большим давлением, нежели Пол Клемент, хотя "Вест Хэм" всего в одном очке позади "Суонси". Однако это вполне нормально, ведь на старте сезона клубы ставили перед собой совершенно разные цели. "Молотобойцы" отчаянно нуждаются в победе, иначе после международной паузы они могут вернуться уже с другим тренером. В девяти последних встречах соперников в рамках Премьер-Лиги "лебеди" выиграли лишь однажды — 1:4 в мае 2016.



Полузащитник "Вест Хэма" Мануэль Лансини восстановился после месяца отсутствия с травмой колена. Мичейл Антонио залечил пах.



Капитан "Суонси" Леон Бриттон решил проблемы со спиной, но играть, возможно, еще не готов. Кин Сун Юн в этот уикенд сыграет за резервную команду.



ВЕСТ БРОМВИЧ — УОТФОРД 17:00



После яркого старта сезона "Вест Бромвич" быстро потух, а в восьми последних матчах с учетом всех соревнований лишь однажды смог забить более одного гола — причем это случилось против "Аккрингтон Стэнли". "Уотфорд" выглядит гораздо стабильнее, если не считать сокрушительное домашнее поражение от "Манчестер Сити". На выезде "шершни" и вовсе набрали девять очков из девяти. В четырех последних встречах соперников в рамках Премьер-Лиги "дрозды" трижды уходили с поля без гола.



Вингеры "Вест Бромвича" Насер Шадли и Оливер Берк возобновили тренировки после травм.



Полузащитник "Уотфорда" Натаниэль Чалоба пропустит несколько месяцев из-за операции на колене. Мигель Бритос возвращается после трех матчей дисквалификации.



СТОУК — САУТГЕМПТОН 17:00



Обе команды буксуют на старте сезона, закономерно располагаясь в нижней половине таблицы перед очной встречей. Если "Стоук" не сможет поправить свои дела дома и не добьется столь нужной победы, то вообще рискует оказаться в зоне вылета. "Гончары" выиграли три из пяти последних встреч со "святыми", потерпев одно поражение.



"Стоук" продолжает испытывать проблемы с обороной: Бруно Мартинс Инди и Райан Шаукросс травмированы, а Кевин Виммер и Джефф Кэмерон под вопросом. Зато снова доступен Курт Зума, пропускавший матч против "Челси" из-за дисквалификации.



Впервые в сезоне в старте у "Саутгемптона" может появиться защитник Виргил Ван Дейк. Мэтт Таргетт едва возобновил тренировки.



МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД — КРИСТАЛ ПЭЛАС 17:00



"Манчестер Юнайтед" играл в середине недели в Москве против ЦСКА, но свою победу 1:4 одержал довольно легко, не затратив много сил. "Кристал Пэлас" по-прежнему находится в глубоком кризисе, не только не набирая очков, но даже не забивая, и если эта серия получит продолжение в субботу, никто не удивится. В рамках Премьер-Лиги "красные дьяволы" еще никогда не проигрывали "орлам" в 16 встречах, одержав 13 побед.



"Манчестер Юнайтед" предстоит оценить состояние Фила Джонса, Антонио Валенсии, Маруана Феллайни и Антони Мартиаля, но Маркос Рохо, Майкл Кэррик, Поль Погба и Златан Ибрагимович точно не сыграют.



"Кристал Пэлас" остался без нападающих, на полтора месяца лишившись Кристиана Бентеке с травмой связок колена. Джеймс Томкинс, Рубен Лофтус-Чик и Уилфрид Заха также отсутствуют. Тимоти Фосу-Менса не сыграет из-за условий своей аренды.



БОРНМУТ — ЛЕСТЕР 17:00



Встреча 19-й и 17-й команд Премьер-Лиги привлекает повышенное внимание, потому что ни те, ни другие не считают свое текущее место в таблице справедливым. Оба коллектива демонстрируют весьма неплохой футбол и вправе сетовать на невезение. В четырех встречах с "Лестером" в рамках Премьер-Лиги "Борнмут" трижды сыграл вничью, одержав только одну победу.



"Борнмуту" будет не хватать травмированных Тайрона Мингса и Харри Артера, а Дэн Гослинг под вопросом.



Нападающий "Лестера" Джейми Варди едва возобновил тренировки и может сыграть на уколах. Роберт Хут и Мэтт Джеймс команде не помогут.



ЧЕЛСИ — МАНЧЕСТЕР СИТИ 19:30



После яркой победы 1:2 над "Атлетико" главный тренер "Челси" Антонио Конте пожаловался, что его команда, играя в Лиге Чемпионов на выезде, имеет на сутки меньше времени для подготовки к матчу против "Манчестер Сити", который свой поединок в элитном европейском турнире против "Шахтера" проводил дома. Недостаток свежести может подтолкнуть Конте к определенным тактическим ходам или вообще к тому, чтобы сыграть вторым номером. В прошлом сезоне Премьер-Лиги "синие" стали единственной командой, победившей "горожан" и дома, и на выезде.



Впервые в сезоне Премьер-Лиги в старте "Челси" может появиться полузащитник Эден Азар. Давид Луис завершает отбывать дисквалификацию. Данни Дринкуотер по-прежнему травмирован.



Нападающий "Манчестер Сити" Серхио Агуэро сломал ребро в автомобильной аварии и ближайшие недели пропустит. Отсутствие Бенжамена Менди продлится около семи месяцев из-за травмы связок колена.