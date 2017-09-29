База "Тоттенхэма" была эвакуирована из-за бомбы
Тренировочная база "Тоттенхэма" была эвакуирована в пятницу днем из-за обнаружения бомбы времен Второй мировой войны.
В то время как первая команда "шпор" во главе со своим тренером Маурисио Почеттино отправилась на выезд к "Хаддерсфилду", на базе клуба в лондонском районе Энфилд случилось неординарное происшествие.
Как сообщает Evening Standard, из-за подозрений насчет бомбы база "Тоттенхэма" и близлежащие дома были эвакуированы полицией. На место происшествия также прибыл пожарный расчет.
Спустя примерно полтора часа меры предосторожности были сняты, и полиция удалилась с тренировочной базы. Существовала ли опасность взрыва, и действительно ли обнаруженный предмет являлся бомбой, не уточняется.
29.09.2017 22:00
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Это гунеры бомбанули, что они уже даже не второй клуб ландана, а борются с вестхемом за 3-4
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Раньше боеприпасы делали качественно. Что одна, что другая сторона. На Ютубе есть каналы, где люди с помощью современных "достижений науки" находят в зонах боевых действий 2МВ: прогнившие движки мессершмиттов, походные вещи солдат немецкой армии, оружие всевозможное, которое прогнило в почве и находят отлично сохранившиеся ложки, вилки и прочую мелкую утварь. Кости павших также
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https://a.d-cd.net/f9304b6s-960.jpg
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действительно неординарное событие
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