База "Тоттенхэма" была эвакуирована из-за бомбы

Тренировочная база Тоттенхэма Тренировочная база "Тоттенхэма" была эвакуирована в пятницу днем из-за обнаружения бомбы времен Второй мировой войны.

В то время как первая команда "шпор" во главе со своим тренером Маурисио Почеттино отправилась на выезд к "Хаддерсфилду", на базе клуба в лондонском районе Энфилд случилось неординарное происшествие.

Как сообщает Evening Standard, из-за подозрений насчет бомбы база "Тоттенхэма" и близлежащие дома были эвакуированы полицией. На место происшествия также прибыл пожарный расчет.

Спустя примерно полтора часа меры предосторожности были сняты, и полиция удалилась с тренировочной базы. Существовала ли опасность взрыва, и действительно ли обнаруженный предмет являлся бомбой, не уточняется.



Метки происшествия, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 29.09.2017 22:00

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Последние комментарии:




  1. j-silver 29.09.2017 22:33 # j-silver
    Это гунеры бомбанули, что они уже даже не второй клуб ландана, а борются с вестхемом за 3-4

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  2. staryi-eblan 29.09.2017 22:20 # staryi-eblan
    Раньше боеприпасы делали качественно. Что одна, что другая сторона. На Ютубе есть каналы, где люди с помощью современных "достижений науки" находят в зонах боевых действий 2МВ: прогнившие движки мессершмиттов, походные вещи солдат немецкой армии, оружие всевозможное, которое прогнило в почве и находят отлично сохранившиеся ложки, вилки и прочую мелкую утварь. Кости павших также

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  3. monsieurgood 29.09.2017 22:16 # monsieurgood
    https://a.d-cd.net/f9304b6s-960.jpg

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  4. vtp 29.09.2017 22:07 # vtp
    действительно неординарное событие

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