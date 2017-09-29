База "Тоттенхэма" была эвакуирована из-за бомбы

Тренировочная база "Тоттенхэма" была эвакуирована в пятницу днем из-за обнаружения бомбы времен Второй мировой войны.

В то время как первая команда "шпор" во главе со своим тренером Маурисио Почеттино отправилась на выезд к "Хаддерсфилду", на базе клуба в лондонском районе Энфилд случилось неординарное происшествие.



Как сообщает Evening Standard, из-за подозрений насчет бомбы база "Тоттенхэма" и близлежащие дома были эвакуированы полицией. На место происшествия также прибыл пожарный расчет.



Спустя примерно полтора часа меры предосторожности были сняты, и полиция удалилась с тренировочной базы. Существовала ли опасность взрыва, и действительно ли обнаруженный предмет являлся бомбой, не уточняется.